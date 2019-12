Streekgenotes winnen Bachelorprijs voor sterkste professionele bachelorproef Claudia Van den Houte

23 december 2019

18u15 2 Ninove Streekgenotes Machteld Poriau uit Aspelare en Sarah De Witte uit Aalst hebben samen met hun studiegenote Lisa Depraetere uit Otegem de Bachelorprijs voor de sterkste professionele bachelorproef gewonnen.

De studentes aan de Arteveldehogeschool Gent wonnen de prijs met hun bachelorproef over het interculturele lessenpakket NEMI. ‘NEMI’ staat voor Nederlandstalige migranten literatuur, literatuur geschreven door geïmmigreerde auteurs in het Nederlands. Ze ontwikkelden een lessenpakket dat bestaat uit zes modules, om deze Nederlandstalige migrantenliteratuur te verwerken in de lessen Nederlands om zo jongeren kennis te laten maken met onderwerpen zoals vooroordelen en racisme, en een cultureel bewustzijn te stimuleren.

Volgens de dames was er een grote nood aan een lessenpakket over dit onderwerp: “Toen we enkele bestaande methodes voor Nederlands in de tweede graad aso onder de loep namen, konden we concluderen dat het aanbod aan migrantenliteratuur in de meeste methodes schaars tot afwezig is. Wanneer het wél aanwezig is, wordt deze literatuur louter als illustratie bij vaardigheids- en taalbeschouwingslessen ingezet.”

“We willen de leerlingen niet alleen laten werken aan maatschappelijke competenties, maar hen ook aanmoedigen om met een open blik naar literatuur en verschillende culturen te kijken. Als leerkrachten en toekomstige leerkrachten, hopen we dan ook via dit lesmateriaal onze leerlingen op te leiden tot actieve burgers die van alle (cultuur)markten thuis zijn.”

De jury koos hun werk uit 153 inzendingen. Ze waren bijzonder onder de indruk van de hoeveelheid werk, de relevantie en de ruime inzetbaarheid van de bekroonde bachelorproef. Verder vielen ook Jarne Pollie (Vlaamse Scriptieprijs), Thibaut Duthois, Nikolaas Mergan & Robbe Pessemier (Klasseprijs voor onderwijsscripties), Nick Staut (Agoriaprijs voor technologisch onderzoek), Stefaan Jacobs & Timon Vankeirsbilck (Eosprijs) in de prijzen.