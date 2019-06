Stoere motors, Amerikaanse wagens en muziek: Harley-Davidsonclub houdt 'Harley & American Day’ Claudia Van den Houte

12 juni 2019

13u04 4 Ninove De Harley-Davidsonclub Flanders organiseert zondag voor de achtste keer een ‘Harley & American Day’ op het terrein van KVK Ninove.

Het wordt een samenkomst van allerlei types motors - uiteraard veel Harley’s- en wagens, waaronder verschillende Amerikaanse automodellen. Ook oldtimers en ‘hot rods’ zijn welkom en zullen er te bewonderen zijn. Daarnaast zijn er ook drank- en eetstandjes en verkoopstandjes met juwelen, lederwaren, t-shirts en nog meer. Om 14.30 uur start er een liveoptreden van de coverband ‘Green Rhino’. De ‘Harley & American Day’ vindt plaats op zondag 16 juni vanaf 12 uur op het terrein van KVK Ninove in de Denderstraat in Meerbeke. De toegang is gratis.