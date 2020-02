Stijn geeft muzieklessen aan huis met ‘Zin In Muziek’ Claudia Van den Houte

04 februari 2020

16u37 4 Ninove Stijn De Nollin uit Denderwindeke heeft ‘Zin In Muziek’ opgestart, een mobiele muziekschool waarmee hij muziekles geeft aan huis.

“Veel mensen stappen af van de klassieke muziekschool”, vertelt Stijn. “Mensen dromen ervan om muziek te leren spelen, maar hebben niet altijd de tijd om de verplaatsing te doen. Laat staan dat je met meerdere kinderen of hobby’s zit. Kinderen moeten wel drie keer per week naar de muziekschool worden gebracht voor notenleer en om hun instrument te leren bespelen. Dat is dan telkens voor een uurtje, maar daarvan gaat er maar 15 of 20 minuten naar één kind, aangezien ze met drie of vier kinderen in de les zitten. Bij ‘Zin In Muziek’ kom ik wekelijks een uurtje of een halfuurtje thuis langs. Die tijd gaat dan wel volledig naar één kind. Ik geef drum- en pianoles en notenleer en ben nog op zoek naar mensen die lessen in gitaar en andere instrumenten kunnen geven.”

Naast muzieklessen aan huis doet Stijn ook aan ‘bandcoaching’. “Ik ondersteun beginnende en bestaande bands in hun struikelpunten en maak met hen een stappenplan op om beter te spelen. Ik help hen ook te bekijken waar ze kunnen optreden, hoe ze optredens kunnen vastleggen... Ik ben ook bezig met een online platform waar muzikanten kunnen uitzoeken waar er een leuke repetitieruimte is in de buurt. Het is de bedoeling dat ik op termijn ook een locatie zal hebben waar ik mensen kan ontvangen en waar er repetitieruimte is.”

‘Zin In Muziek’ is momenteel Ninove, Geraardsbergen, Hansbeke, Liedekerke, Affligem, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw. Meer info via www.zininmuziek.be/