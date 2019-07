Stichtster van ijssalon en ijskar Julienne overleden: “Ze hield van kinderen en was altijd goedgezind” Claudia Van den Houte

09 juli 2019

18u57 0 Ninove Julienne Van Bever is op 84-jarige leeftijd overleden. Ze was de stichtster van het bekende ijssalon Julienne, dat ook al 57 jaar met de ijskar door de straten van Ninove rijdt. Dochter Hilde nam de zaak 29 jaar geleden samen met haar man Wim over. “IJsjes en kinderen waren mijn moeder haar leven”, vertelt dochter Hilde.

Julienne Van Bever werd geboren als oudste in een gezin van zes kinderen. Ze was eerst naaister geweest, maar ruilde het kleren maken later in voor een ijssalon, dat ze samen met haar man Willy Slagmulder in 1962 opstartte. “De broer van mijn moeder had een zaak in Blankenberge en verkocht er ook ijsjes. Mijn moeder hielp er in de zomer. Wellicht is ze daardoor op het idee gekomen om een eigen ijssalon te starten”, zegt haar dochter Hilde Slagmulder. “Ze was ook een echte ‘commercievrouw’ die het goed kon uitleggen en gemakkelijk een babbeltje kon slaan.” Dat had ze geleerd van thuis uit. “Toen ze jong was, hielp ze mee in het café van haar moeder in Nederhasselt.”

Geliefd bij kinderen

Julienne verzorgde het ijssalon op Preulegem, waar je toen ook nog coupes kon komen eten, terwijl haar man rondreed met de ijskar. “Ze heeft altijd veel gewerkt, het ijssalon was haar leven, maar ze zag ook heel graag kinderen. Als ze bij haar om een ijsje kwamen, was ze blij. En de kinderen zagen haar ook graag.” Ze was er ook altijd voor haar vier kleinkinderen. “Zij reed met hen naar alle hobby’s die ze deden.”

Nog steeds zelfde recept

Dochter Hilde nam de zaak samen met haar man Wim Cortvrindt 29 jaar geleden over, nadat Willy, de man van Julienne, op 58-jarige leeftijd overleed. Hilde nam het ijssalon van haar moeder over, terwijl schoonzoon Wim sindsdien met de ijskar rijdt. “Ik gaf toen les en heb mijn job in het onderwijs opgezegd”, vertelt Hilde. “Ik was nog maar een jaar aan de slag, dus voor mij ging dat gemakkelijker dan voor mijn broer William, die negen jaar ouder is. We hebben altijd meegeholpen in het ijssalon en mijn man Wim reed toen hij jong was al mee met de ijskar. Mijn mama heeft nog lang meegeholpen in de zaak. We gebruiken trouwens nog altijd haar recept voor de ijscrème. We gaan de melk nog steeds bij een lokale boer halen.”

In het rusthuis brachten we altijd een ijsje van ons mee, want de Cornetto die ze daar kreeg aangeboden, at ze nooit op Dochter Hilde

Geen Cornetto

Julienne verbleef de laatste drie jaar in woonzorgcentrum Wilgendries in Aspelare. “Ook daar heeft haar overlijden een impact nagelaten bij de medewerksters, want ondanks dat ze Alzheimer had, was ze altijd goedgezind en dankbaar, een gemakkelijke patiënt. Toen ze na het overlijden van mijn vader alleen viel, heeft ze ook nooit geklaagd. Ze heeft altijd goed haar plan getrokken. Mijn moeder was in die tijd een vooruitstrevende vrouw. Ze is altijd heel zelfstandig geweest. Ze was ook heel sociaal, was graag onder de mensen, ging graag op stap en had een grote vriendenkring. Toen ze in het rusthuis verbleef, gingen we haar elke dag bezoeken. We brachten altijd een ijsje mee. Eéntje van ons, want een Cornetto, die ze daar ook kreeg aangeboden, at ze nooit op.” Het afscheid van Julienne vindt plaats in familiekring.