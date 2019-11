Sterrenrestaurant Hof Ter Eycken sluit in juni 2020 de deuren Claudia Van den Houte

15 november 2019

12u16 0 Ninove Sterrenrestaurant Hof Ter Eycken, dat begin vorig week met 16 op 20 opnieuw de hoogste score van onze streek behaalde in de nieuwe Gault&Millau Gids, sluit in juni 2020 definitief de deuren.

Het restaurant bestaat al bijna 34 jaar en haalt sindsdien al hoge scores. Sterrenchef Philippe Vanheule heeft beslist om het nu rustiger aan te doen. “Voor onze zonen Thomas en Mathijs, de jonge generatie, lonkt een nieuw project. ‘In the heart of the tour of Flanders’ kiezen zij voor een nieuwe uitdaging samen met partners Nathalie en Oshine en mama Marita. Wij danken onze klanten en leveranciers voor het jarenlange vertrouwen en de positieve kracht die jullie ons gaven”, laten Marita en Philippe weten via de Facebookpagina van het restaurant.

Later meer.