Ster op begraafplaats symbool voor levenloos geboren kinderen Claudia Van den Houte

25 maart 2020

23u25 0 Ninove Op de begraafplaats van Ninove werd er een grote ster aangelegd als symbool voor levenloos geboren kindjes.

Een sterrenweide voor levenloos geboren kinderen bestond al in Ninove, maar schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens (Samen-sp.a) liet in november weten, na een vraag van Forza-fractieleider Guy D’haeseleer, dat het stadsbestuur budget had voorzien om de sterrenweide nog meer uit te werken en in te richten. Met de ster die de voorbije dagen werd aangebracht op de begraafplaats, is ze alvast meer zichtbaar geworden. Er zal ook nog een plaat met een gedicht van stadsdichter Willy Verhegghe worden geplaatst en er wordt nog beplanting aangebracht.