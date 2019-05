Stemmen in Ninove verliep niet overal even vlot Claudia Van den Houte

26 mei 2019

23u59 0 Ninove De stembusgang verliep zondag niet overal even vlot in Ninove.

Aan verschillende stembureaus stonden er heel lange wachtrijen. Heel wat mensen stonden meer dan een uur aan te schuiven. In buurthuis De Pallieter werden er daarom twee extra stemhokjes geïnstalleerd. In één van de stembureaus in de basisschool in wijk Groeneweg zou er zich een incident hebben voorgedaan. Eén van de bijzitters droeg een hoofddoek, wat niet naar de zin zou geweest zijn van één van de stemmers. Die zou zijn stembiljet naar de voorzitter hebben gegooid. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) kon niet zeggen of dat klopt.

Sommige Ninovieters stelden zich ook vragen over hun privacy, aangezien de kiezerslijsten met naam en adres van de kiezers op sommige plaatsen publiek in de wachtruimte uithingen.