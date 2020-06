Start van nieuw restaurant ‘Just M’ verloopt vlot: “Komende weekends al volgeboekt” Claudia Van den Houte

20 juni 2020

15u34 9 Ninove Het nieuwe restaurant ‘Just M’ is goed van start gegaan. Nathalie Deraedt (45) ruilde haar tearoom/bistro Gelati, een bekende horecazaak in Ninove, in om het nieuwe restaurant ‘Just M’ te starten, op dezelfde locatie langs de Centrumlaan. Door de coronacrisis moest ze Gelati vroeger sluiten en viel het geplande afscheidsevenement in het water. De geplande opening van Just M, op 10 april, moest ze dan weer uitstellen tot na de coronacrisis.

Tijdens de lockdown ging Nathalie samen met chefs Miguel De Buck en Jonathan De Geyseleer wel al van start met aperoboxen die mensen konden afhalen. Die waren onmiddellijk een succes. Intussen heeft het restaurant de deuren kunnen openen en stromen de reservaties binnen. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni was er al een voorproefje met aperoplanken en het vaderdagmenu, vanaf donderdag 18 juni openden ze definitief de deuren met de volledige kaart.

“De reservaties lopen heel goed, de komende weekends zitten al volgeboekt. Ik hoop voor de zomer dat we op deze manier verder mogen blijven werken en dat we de zaak verder kunnen laten openbloeien”, zegt Nathalie Deraedt. “Dat wens ik alle horeca-uitbaters toe. En natuurlijk veel goed terrasjesweer. Ik denk dat Just M als restaurant op de kaart staat.”