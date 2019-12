Stadspersoneel zamelt 616,35 euro in voor Zonder Honger naar Bed Ninove Claudia Van den Houte

24 december 2019

16u45 2 Ninove De medewerkers van de stad Ninove hebben een bedrag van 616,35 euro overhandigd aan de initiatiefnemers van de organisatie Zonder Honger naar Bed Ninove, die zich inzet voor minderbedeelden.

De stadsmedewerkers hadden een pannenkoekenslag en een foute kersttruiendag gehouden. “Het is een initiatief van het personeel om elk jaar een moment van samenhorigheid te organiseren”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Aan de pannenkoekenslag hadden ze de vraag gekoppeld om een bijdrage te doen voor een goed doel.” Dit jaar werd dat dus Zonder Honger naar Bed Ninove. “Ik denk dat jullie het nog niet beseffen, maar jullie zijn enorm waardevol”, sprak ze tot Brigitte en Rita van Zonder Honger naar Bed Ninove. “Jullie helpen kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben. Bij jullie is dat zo tastbaar.” Algemeen directeur Bart Baele overhandigde de cheque in naam van de stadsmedewerkers aan de organisatie. “We zullen het geld gebruiken om schoenen te kopen voor minderbedeelden”, aldus Rita en Brigitte.