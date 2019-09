Stadscentrum bruist door vele activiteiten tijdens Autovrije Zondag Claudia Van den Houte

22 september 2019

19u11 3 Ninove In het stadscentrum valt er de laatste jaren telkens heel wat te beleven op Autovrije Zondag en ook dit jaar bruiste het van de activiteiten.

De meeste straten en pleinen in Ninove-centrum waren zondag tussen 12 uur en 19 uur verkeersvrij. Het autovrije gebied werd dit jaar nog uitgebreid met de wijk Niepersveld. Voor de kinderen was er opnieuw een groot speeldorp met onder andere tal van springkastelen, attracties en veel meer, op een nieuwe locatie. ‘Ninove Speelstad’ vond dit jaar voor het eerst plaats in de Vuurkruiserstraat en op het Savooiplein in plaats van op het Dr. Hemerijckxplein. Op de Graanmarkt waren er opnieuw demonstraties en initiaties van sport- en dansverenigingen en ook de jaarlijkse rommelmarkt en garageverkoop in de Pamelstraat/Nederwijk, dit jaar uitgebreid richting Dreef, mocht niet ontbreken. Er waren eveneens verschillende straatacts en muzikale acts in de binnenstad.

Op de Rechteroever opende Brandweerpost Ninove zijn deuren met tal van activiteiten en demo’s. Zo werd er onder meer een auto-ongeval nagebootst. Op het Dr. Hemerijckxplein en de Burchtdam waren er onder andere info- en verkoopstands en het ‘verkeerspark’ van de lokale politie, waar jonge weggebruikers op een speelse manier de verkeersregels kennen. Er was ook een ‘Kijk, ik fiets’-parcours voor kleuters. Dankzij het late zomerweer zakten er heel wat mensen af naar het autovrije stadscentrum.