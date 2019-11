Stadsbestuur wil parkeren zo snel mogelijk vereenvoudigen: van zes naar twee parkeerzones Claudia Van den Houte

19 november 2019

18u03 0 Ninove Het stadsbestuur wil het parkeren in Ninove zo snel mogelijk vereenvoudigen. Schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld) wil dat doen door het aantal parkeerzones sterk te verminderen, van de huidige zes parkeerzones naar twee.

Ninove is momenteel een lappendeken van parkeerzones. Er zijn er nu zes, elk met eigen tarieven en/of maximale parkeerduurte en een eigen kleur. Ze werden in 2014 ingevoerd. Casteur wil in de toekomst maar twee parkeerzones meer in heel Ninove: de stadskern enerzijds en alles daarbuiten anderzijds. “We zullen het winkelkerngebied goed afbakenen, zodat iedereen weet waar de zone begint en waar ze eindigt”, aldus Casteur. “Dat is het probleem met de vele verschillende zones: op de duur weten de mensen niet meer in welke zone ze geparkeerd staan. De afbakening van de zones is niet duidelijk, waardoor mensen niet goed zien waar een zone begint en eindigt. Als gevolg daarvan geven ze bijvoorbeeld bij het sms-parkeren de verkeerde zone door en krijgen ze toch een parkeerboete. Met maar twee zones zal het gemakkelijker worden voor de mensen.”

Wanneer de zones precies worden hervormd, is nog niet duidelijk. Casteur zei op de vorige gemeenteraad te hopen nog dit jaar een voorstel aan de gemeenteraadsleden voor te leggen, maar het is nog afwachten of het tegen dan rond komt. “We zijn afhankelijk van parkeerbeheerder OPC. Zij onderzoeken momenteel wat de financiële impact zal zijn van de hervorming en zullen ons die resultaten nadien voorleggen.” Ook de tarieven die in de twee zones zullen gelden, kan Casteur nog niet meegeven. “Maar het is de bedoeling dat de mensen gemiddeld evenveel betalen als nu. Zo plannen we ook nog een twintigtal extra shop&go-plaatsen, waar men een half uur gratis kan parkeren.”