Stadsbestuur plant minstens 300 nieuwe parkeerplaatsen in binnenstad Claudia Van den Houte

10 januari 2020

22u05 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur hoopt de komende jaren zeker 300 nieuwe parkeerplaatsen te creëren. Een aantal bestaande parkings zouden een uitbreiding krijgen en er zijn ook nieuwe parkings gepland. Er is al jaren vraag naar extra parkeerplaatsen, zeker gezien de parkings op de OCMW-site en aan de Oude Kaai op termijn zullen verdwijnen.

De stad wil inzetten op parkeergelegenheid met nieuwe en uitgebreide parkings. Eerder schreven we al over de vernieuwing van de Mallaardparking. Volgens schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Van de Winkel (Samen-Groen) werd het aantal parkeerplaatsen op de parking uitgebreid van 90 naar 140 parkeerplaatsen. De vernieuwde parking zal, na de vertraging bij de werken, in februari opengaan. Het stadsbestuur plant ook een uitbreiding van de IKORN-parking in de Onderwijslaan en de parking van de sporthal in de Parklaan. “Na de uitbreiding van de IKORN- en de sporthalparking zullen er in totaal 89 parkeerplaatsen worden gerealiseerd”, zegt schepen van Parkeerbeleid Alain Triest (Open Vld).

Nieuwe parkings

Er komen ook twee nieuwe parkings: een extra parking aan woonzorgcentrum Klateringen en een parking in de Pollarewijk, ook bekend als ‘de blokken’. “Daar worden er momenteel oude sociale woningen afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Dat betekent een verdichting, want waar nu soms maar één woning stond, komen er twee. Onder meer daarom plannen we daar extra parkeergelegenheid, maar ook omdat er nu al heel wat parkeerproblemen zijn, met het zwembad, kinderopvang ‘t Kadeeken en de muziekacademie die ook in die buurt liggen. Met de nieuwe parkings aan Klateringen en in ‘de blokken’ komen er samen 56 extra parkeerplaatsen. Voor de parkings aan de sporthal en in ‘de blokken’ werken we samen met sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn.” De stad is ook van plan om de dakparking van winkelcentrum Ninia te huren, goed voor 95 parkeerplaatsen. “Dat zal geen echte openbare parking worden, maar ze zal door mensen uit de buurt gebruikt kunnen worden.”

Tijdelijke parking kaaischool

De bovenvermelde nieuwe en uit te breiden parkings zouden samen met de vijftig extra parkeerplaatsen op de Mallaardparking in totaal zo’n 300 nieuwe parkeerplaatsen moeten opleveren. Die zullen ook nodig zijn, want het is al langer bekend dat de parking op de OCMW-site en de parking aan de Oude Kaai tegenover het Twijndersplein op termijn zullen verdwijnen. Oppositiepartij Forza Ninove becijferde een paar jaar geleden al dat er daardoor zo’n 250 parkeerplaatsen zouden verdwijnen. De parking aan de Oude Kaai is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek, die er al jaren een sociaal woonproject plant. Het is echter nog niet duidelijk wanneer dat er komt. De OCMW-site krijgt dan weer een nieuwe ontwikkeling. “Een deel van de oude kaaischool wordt afgebroken. Op die plaats zal er tijdelijk ook een parking worden gecreëerd, tot de werken voor de ontwikkeling aanvatten. Bovendien verwacht ik dat we uiteindelijk de kaap van 400 parkeerplaatsen zullen overschrijden, onder meer ook met geplande heraanleg van de stationsomgeving”, besluit Triest.