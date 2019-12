Stadsbestuur plant komende zes jaar 50 miljoen investeringen: van nieuw stadhuis, over renovatie bib tot ontwikkeling OCMW-site met jeugdhuis Claudia Van den Houte

11 december 2019

20u09 1 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur wil de komende zes jaar 49 miljoen investeren, zonder belastingverhoging. Alleen de belasting op sluikstort gaat naar omhoog en er komt een nieuw reglement om aanvragen om het opvullen van ontgonnen leemputten te ontmoedigen. De bestuursmeerderheid plant een nieuw stadhuis, een renovatie van de bibliotheek, de ontwikkeling van de OCMW-site met onder meer een nieuw jeugdhuis, investeringen in fietsveiligheid, parkeren, senioren en nog veel meer. Een overzicht van enkele belangrijke krijtlijnen.

1. Nieuw stadhuis

“Na een grondige analyse blijkt het een absolute noodzaak te zijn om een nieuw administratief centrum te bouwen”, zegt schepen Joost Arents (onafhankelijk). Het dak van het stadhuis is zo versleten dat er al jaren waterinsijpeling is. Bovendien bleken er nog heel wat andere problemen te zijn, met onder meer de centrale verwarming, de vloerbekleding, het sanitair, de elektriciteit en nog meer. “Alles is op. De bouw van een nieuw administratief centrum gebeurt waarschijnlijk in samenwerking met Solva. Het huidige stadhuis zal wellicht worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw. Het personeel zal intussen in het nieuwe politiekantoor en het nieuwe Sociaal Huis terechtkunnen.” Er zal ook meer worden ingezet op digitalisering. Zo komt er een digitaal evenementenloket, waardoor aanvragen voor evenementen sneller kunnen gaan.

2. Vernieuwde bibliotheek

De bibliotheek krijgt een volledige renovatie. “De bib wordt omgevormd tot een kennis-, ontmoetings- en doe-centrum,” vertelt schepen Henri Evenepoel (Open Vld). “De huidige bib is dringend aan vernieuwing toe, gezien de versleten tapis plein, verlichting, de lift die om de haverklap hapert... De nieuwe bib zal een gemeenschappelijke ingang delen met cultuurcentrum De Plomblom en er komt ook een gemeenschappelijk ontvangstbalie. De adviesraad van de bib en het cc krijgen inspraak. Een spelotheek, uitgebreide leeshoek, buitenhoek... behoren allemaal tot de mogelijkheden.”

3. OCMW-site met jeugdhuis

Het bestuur zet er in op stadsontwikkeling, met de ontwikkeling van de OCMW- en Moeremans-site en het project rond Fabelta. “Op de OCMW-site willen we een nieuwe groene ruimte creëren, gecombineerd met wonen en een kwaliteitsvolle publieke plek in de oude Kaaischool,” vertelt schepen Katie Coppens(Samen-sp.a). “De relatie met de Dender, die we opnieuw de stad willen binnentrekken, wordt daarbij heel belangrijk: een wandelkade langs de oever moet een echte publiekstrekker worden.” Naast een parkzone en bewoning, komt er ook een nieuw jeugdhuis op de OCMW-site, in de oude Kaaischool die deels behouden blijft. “Het nieuwe jeugdhuis zal tot stand komen in overleg met de jeugd”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

4. Parkeren

Het bestuur is van plan om de parkeerruimte boven het winkelcentrum Ninia af te huren. “Dat zal minstens 100 extra parkeerplaatsen opleveren”, zegt schepen Michel Casteur, die in januari wordt opgevolgd door Alain Triest. Er komen binnenkort ook 40 extra shop&go-plaatsen. Zoals al gezegd zal het aantal verschillende parkeerzones verminderd worden van zes naar twee: het winkelkerngebied en alles daarbuiten. Het contract met OPC, die het parkeerbeheer doet in Ninove, loopt in 2021 af. “We zijn nu al met de private sector aan het bekijken hoe we naar een moderne manier van parkeren kunnen gaan”, aldus Casteur.

5. Senioren en kinderarmoede

De stad zal haar aandacht voor senioren verhogen. “In Ninove is één op de vijf mensen ouder dan 65 jaar”, zegt schepen Veerle Cosyns (Samen-CD&V). Zo zal de inkomensbeperking wegvallen bij het bepalen van de mantelzorgpremie, wordt alles rond senioren gecentraliseerd in het Sociaal Huis, zullen maatschappelijk werkers meer huisbezoeken doen bij senioren, komt er een praatcafé rond dementie en nog veel meer. Het bestuur zal ook inzetten op kinderarmoede, eveneens met huisbezoeken en door onder meer ook in te zetten op gezins- en opvoedingsondersteuning, activering, woonproblemen, schuldenproblematiek, door huiswerkbegeleiding op te starten en de schoolfactuur te beperken. Door buurtopbouwwerk op te starten in kwetsbare buurten wil de stad niet alleen het samenleven in diversiteit bevorderen, maar ook het samenleven tussen bijvoorbeeld jongeren en ouderen vergemakkelijken.

6. Fietsmaatregelen

Ninove investeert de komende zes jaar 1,6 miljoen euro specifiek in maatregelen voor fietsers. Zo zullen ‘fietscorridors’ de deelgemeenten met het stadscentrum verbinden en zullen er fietsstraten worden ingevoerd, waar fietsers niet mogen voorbij worden gestoken door wagens.

7. Veiligheid

Naast twee stadsmariniers, extra wijkagenten en het opwaarderen van gemeenschapswachten tot GAS-vaststellers, zal ook de dotatie voor de politie worden verhoogd. “We zullen uitbreiden met twaalf voltijdsequivalenten”, aldus burgemeester Tania De Jonge. “Ook zal het lokaal informatiekruispunt binnen de politie worden versterkt. We zullen het cameranetwerk in de binnenstad uitbreiden, plannen meer camera’s tegen sluikstort en bekijken ook of we nog meer kunnen inzetten op camera’s tegen overdreven snelheid.”

Nog enkele plannen van het bestuur:

- Een open fitnessplek creëren

- Het toeristisch centrum in de Hospitaalkapel deels vernieuwen en uitbreiden

- Vernieuwing skatepark

- Vernieuwing stationsplein

- Vernieuwing kerkplein

- Meer steun voor kinderopvang

- Doorsteek tussen de Beverstraat en Kaardeloodstraat

- Ontwikkeling nieuw industrieterrein Doorn-Noord

Het voorgestelde meerjarenplan staat volgende week ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.