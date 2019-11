Stadsbestuur plant dertigtal nieuwe shop&go-parkeerplaatsen Claudia Van den Houte

22 november 2019

20u32 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur plant een dertigtal nieuwe shop&go-parkeerplaatsen te creëren in Ninove.

In shop&go-zones mag je een half uur gratis parkeren, zonder dat je daarvoor een ticket hoef te nemen. De parkeertijd wordt gemeten via een sensor in de grond. De shop & go-zones werden in 2017 gelanceerd in Ninove. Op verschillende locaties in de handelskern, maar ook op het Paul de Montplein en in de Brusselstraat, werden er telkens een handvol parkeerplaatsen uitgerust met sensors. Schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld) liet op de gemeenteraad als antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) weten dat er een dertigtal nieuwe shop&go-plaatsen komen, in de Stationsstraat, de Pamelstraat, de Weggevoerdenstraat, de Biezenstraat, de Hendrik Vangassenstraat, de Geraardsbergsestraat en de Burchtdam.

Wanneer de nieuwe shop&go-plaatsen er precies zullen komen is nog niet duidelijk. Ze maken deel uit van het dossier voor de vereenvoudiging van de parkeerzones, waarmee er van zes naar twee parkeerzones wordt gegaan, met nieuwe tarieven. Dat dossier moest al een hele weg doorlopen. “Maar als we niet snel een oplossing vinden, dan brengen we de shop&go-parkeerplaatsen aan zonder het totale project”, aldus Casteur.