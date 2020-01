Stadsbestuur investeert 1,4 miljoen euro in camera’s, plaatsing volop aan de gang Claudia Van den Houte

08 januari 2020

19u05 3 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur investeert 1.482.000 euro in camerabewaking op haar grondgebied. De aangekondigde 151 camera’s worden momenteel volop geïnstalleerd.

Het stadsbestuur kondigde al aan dat er camera’s zouden komen op de stadsgebouwen en de begraafplaatsen van Ninove. Ook alle sportinfrastructuur die eigendom is van de stad zou camerabewaking krijgen. Er zouden in totaal 151 camera’s worden geplaatst, liet burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) vorig jaar weten. Intussen is de plaatsing van de camera’s volop aan de gang. De eerste camera’s werden in het late najaar geplaatst.

Eerste fase

“Op de begraafplaatsen van Appelterre en Ninove, en aan jeugdcentrum De Kuip, het stadhuis, de academie en het FOD-gebouw zijn de camera’s al geïnstalleerd en operationeel”, vertelt burgemeester De Jonge. “De eerste fase is nog bezig. De belangrijke gebouwen, waar er al inbraken zijn gebeurd, werden eerst voorzien van camera’s. In een tweede fase worden er ook camera’s geplaatst aan de voetbalinfrastructuur die eigendom is van de stad, de buurthuizen en aan de kerkhoven waar het moeilijk is om de bekabeling voor de camera’s aan te sluiten.”

Mobiele camera’s

Het stadsbestuur gaf in totaal al 1.032.000 euro uit aan bovengenoemde camera’s, die dit jaar allemaal worden geplaatst. De camera’s zijn nog een uitloper van de vorige legislatuur. Deze legislatuur plant het bestuur nog eens 450.000 euro investeringen in camera’s. “Die 450.000 euro zal onder meer worden geïnvesteerd in bijkomende bewakingscamera’s in de binnenstad, op basis van een evaluatie met de politie. Er komt ook een extra mobiele camera tegen sluikstort. Momenteel hebben we al twee mobiele camera’s: één om in te zetten tegen sluikstort en één om in te zetten bij evenementen. Verder zullen we ook onderzoeken of het mogelijk is om een mobiele trajectcontrole in te voeren voor snelheidsmetingen gericht op vrachtwagens die door de dorpen (deelgemeenten, nvdr.) rijden.”

Hier en daar was er wat kritiek omtrent privacy. De Jonge benadrukt dat de beelden van de vaste camera’s alleen worden bekeken als er zich feiten hebben voorgedaan.