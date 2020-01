Stadsbestuur bekijkt plaatsprobleem samen met carnavalisten Claudia Van den Houte

14 januari 2020

20u09 2 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur bekijkt samen met de carnavalisten hoe het tekort aan werkruimtes kan worden opgelost. Er is al een eerste kleine bevraging gebeurd.

Eerder schreven we al dat er geen werkhal voor alle carnavalsgroepen komt in Ninove, maar dat het stadsbestuur bedrijven wil overtuigen om hun vrije ruimte ter beschikking te stellen. “Op die eerste vergadering, samen met ook Karnavalraadvoorzitter Pascal Carael, werd onder meer bij de carnavalisten gepolst wat zij momenteel betalen voor de ruimte die ze huren, wat de gemiddelde prijzen zijn”, zegt schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). “In de eerste weken na carnaval zal er een tweede bevraging gebeuren om te zien wat de noden zijn. Het is de bedoeling om regelmatig samen te komen om te zien of er nieuwe ideeën zijn. Wij als stad zouden bedrijven ertoe kunnen aanzetten om hun werkhal of een deel ervan ter beschikking te stellen van carnavalsgroepen.” Dan zou de stad wellicht al financieel moeten tussenkomen. “Als de gangbare tarieven om bedrijfsgebouwen te huren worden aangerekend aan de carnavalisten, dan is het onbetaalbaar. We moeten iets zoeken om ervoor te zorgen dat bedrijven hun ruimtes aan lagere tarieven verhuren aan carnavalsgroepen. Voor leegstaande bedrijfsruimtes zouden we bijvoorbeeld de leegstandstaks kunnen laten vallen als de eigenaars dat doen. ”