Stadsbestuur bekijkt mogelijke winterterrassen voor Ninoofse horeca, terrasstraat wordt niet verlengd Claudia Van den Houte

18 september 2020

18u33 0 Ninove Het stadsbestuur bekijkt of het mogelijk is om winterterrassen te realiseren voor de horecazaken in Ninove. De terrasstraat in de Geraardsbergsestraat wordt alvast niet verlengd.

Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) op een vraag van gemeenteraadslid Stijn Vander Elst (Open Vld). Die had, in navolging van de uitgebreide terrassen in de zomer, gevraagd of de schepen in overleg wou gaan met de horeca-uitbaters om te zien welke voorstellen zij hebben om winterterrassen te realiseren. “De uitgebreide terrassen zijn voor heel wat horecazaken een mooie oplossing geweest om hun omzet toch op peil te houden”, aldus Vander Elst. “Zij vragen nu of er geen mogelijkheden zijn om die terrassen de komende maanden te vrijwaren door ze bijvoorbeeld te overdekken. Ik heb allerhande voorstellen gehoord, van een tent tot overdekken met verwarmingstoestellen…”

“De vraag van horeca om te bekijken of het mogelijk is om een winterterras te creëren, is ook al tot bij mij gekomen”, repliceerde schepen Alain Triest. “We gaan dat zeker bekijken. Er is natuurlijk een bijkomende moeilijkheid. Een zomerterras gaat over tafels en stoelen. Alle voorgestelde terrassen bleken op een vrij korte termijn vrijgemaakt te kunnen worden om brandweer, politie of ziekenwagen bij nood door te laten zonder dat er iets moest veranderen aan de terrassen. Bij winterterrassen spreek je over het plaatsen van tenten, verwarming, vaste delen,… dan krijg je natuurlijk een andere soort vraag en problematiek.”

Terrasstraat niet meer verlengd

“Ik ben van plan om dezelfde werkwijze te hanteren als voor de zomerterrassen. Er zal een evaluatie gebeuren van hoe de horecazaken het terrasplan hebben ervaren en er komt een bevraging waarbij er wordt gepeild naar de interesse voor winterterrassen. We zijn al bezig met voorbereiding.” Of de uitgebreide terrassen na september nog eens verlengd zullen worden, moet nog besproken worden op het schepencollege. De terrasstraat, waarbij de Geraardsbergsestraat tijdens het weekend op bepaalde uren werd afgesloten voor verkeer, wordt na eind deze maand niet meer verlengd. “Op bepaalde terrassen is er de laatste weken weinig volk geweest door het weer. Dat zal er niet beter op worden. Daarom gaan we de Geraardsbergsestraat niet meer afsluiten voor verkeer.”

Volgens oppositieraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) was het al vlug duidelijk dat het een verkeerde beslissing was om de Geraardsbergsestraat af te sluiten. “Er waren meer nadelen dan voordelen. De horeca had geen voorbijrijdend verkeer en was geen vragende partij om de straat af te sluiten. Ze vroegen alleen om enkele parkeerplaatsen te mogen innemen voor hun terras”, aldus D’haeseleer, die ook verwees naar de wrevel die er bij sommige bewoners van de straat was. Zij klaagden over lawaaihinder en parkeerproblemen. Triest staat nog steeds achter de beslissing om de straat af te sluiten. “Die werd louter uit veiligheid genomen. Ik ben een paar keer naar de terrasstraat geweest en toen zaten de terrassen vol. De horeca-uitbaters hebben me gezegd dat ze tevreden waren dat we dit hebben georganiseerd.”

Wat de terrasruimte in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke betreft, vroeg Ilse Malfroot (Forza Ninove) om die opnieuw langs de andere kant van de straat in te richten, zoals aanvankelijk het geval was. Ook dat zal worden geëvalueerd.