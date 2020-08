Stadsarbeider vindt slagersmes naast kleuterschool aan stadspark: Forza eist keihard optreden tegen jeugdbendes of ontslag van burgemeester, De Jonge niet onder indruk Claudia Van den Houte

19 augustus 2020

12u57 22 Ninove Een stadsarbeider heeft een slagersmes met een lemmet van liefst 30 centimeter gevonden vlakbij kleuterschool Ikke aan het stadspark. Voor Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer is de maat vol. Hij eist dat burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) keihard optreedt tegen jeugdbendes ofwel zelfs opstapt als burgemeester. De Jonge zegt niet onder de indruk te zijn en benadrukt dat er dagelijks wordt gewerkt tegen jeugdcriminaliteit.

Het slagersmes blijkt vorige week al te zijn aangetroffen naast de stedelijke kleuterschool Ikke in de Parklaan. De stadsarbeider ontdekte het mes toevallig tijdens zijn werkzaamheden. Het zat verborgen in een haag aan het stadspark. Volgens Forza Ninove-voorzitter Guy D’haeseleer is dat geen toeval. “Het stadspark wordt al jaren geteisterd door Ninoofse bendes die verantwoordelijk zijn voor de vele vechtpartijen, intimidaties, afpersingen en de talloze gevallen van steaming”, aldus D’haeseleer. “Het is duidelijk dat dit dodelijk steekwapen vroeg of laat zou moeten dienen om een conflict te beslechten.”

Volgens D’haeseleer gebruiken jeugdbendes en ‘losgeslagen’ jongeren steeds driester geweld en zit de schrik er bij heel wat Ninovieters goed in. Hij eist een nultolerantie voor bendes en verwijt het stadsbestuur laksheid, onverantwoordelijkheid en nonchalance. “De huidige situatie in onze stad is grotendeels het gevolg van het jarenlang wegkijken van de problemen, het minimaliseren van criminele feiten en de geitenwollensokken-aanpak. Ofwel treedt de lakse burgemeester nu op ofwel treedt ze af”, stelt D’haeseleer.

Burgemeester niet onder de indruk

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zegt niet onder de indruk te zijn van de aanval van Forza Ninove. “Zij beschouwen het als een kernopdracht om het veiligheidsbeleid aan te vallen en halen daarmee niet alleen het beleid onderuit, maar ook de inzet van onze politie”, aldus De Jonge. Ze spreekt met klem tegen dat het stadsbestuur niets zou ondernemen tegen bendes. “Integendeel, er wordt dagelijks gewerkt op jeugdcriminaliteit. Alleen heeft een burgemeester niet de mogelijkheid om uit te wijden over de resultaten van een actie of onderzoek, terwijl Forza mogelijke daders met naam en toenaam te grabbel gooit en daarbij het onderzoek schade toebrengt.”

Probleem in hele Denderstreek

Ze benadrukt dat Ninove de problemen wel degelijk ernstig neemt, net als de hele Denderstreek. “Want ook Denderleeuw, Haaltert, Geraardsbergen en Aalst worden geconfronteerd met jeugdbendes die afspreken om elkaar wat klappen toe te dienen en criminele feiten te begaan, waar onze jeugd en inwoners vaak het slachtoffer van zijn. Onze politie heeft in het oppakken van daderbendes in het verleden al successen geboekt, maar dat is niet altijd gekend bij het grote publiek. Zo werden er zware straffen uitgesproken voor een jeugdbende die twee jaar geleden werd opgepakt. Eén kopstuk kreeg acht jaar cel en wordt als hij vrijkomt het land uitgezet.”

We spelen kort op de bal als we vernemen dat er een vechtpartij op til staat Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld)

“Twee weken geleden werden ook alle verdachten opgepakt van de vechtpartij in het stadspark en ook daar hangen we af van het parket om de daders te straffen. Bovendien spelen we heel kort op de bal als we vernemen dat er een vechtpartij op til staat. Vorig jaar hebben we een politiemacht ingezet omdat we hierover ingelicht werden en hebben we een massale vechtpartij kunnen vermijden. De aanstokers werden geïdentificeerd en kregen ook een plaatsverbod. Voor de vechtpartij van vorige vrijdag is het onderzoek volop bezig.”

Onmogelijk alle incidenten te stoppen

Volgens De Jonge zijn slachtoffers ook bang om aangifte te doen. “We hebben een overleg georganiseerd met het jeugdwerk om met de politie samen te werken. We herhalen bij de aanvang van het schooljaar de sensibilisatie over het drempelverlagend aangifte doen van incidenten, verdachte gedragingen, bedreigingen en afpersing.” De Jonge stelt dat niemand in staat is om alle incidenten te stoppen. “Dat kan je alleen maar als je op elke hoek van de straat een inspecteur zet, maar dat is onrealistisch.”

Ik pleit voor nultolerantie op het vlak van jeugdbendes. Ook al voelt het aan als een verloren strijd, we moeten blijven inzetten op een harde aanpak Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld)

Ze benadrukt dat er veel werd geïnvesteerd in veiligheid de voorbije jaren, waaronder 1,5 miljoen euro in camera’s en een nieuw politiekantoor, en wijst op de meer dan dertig plaatsverbodsbeslissingen die ze al nam, al schort er volgens haar iets aan de strafmaat. “Wat me ook enorm verontrust, is dat de leeftijd van daders van ernstige feiten steeds jonger zijn. Men pleegt al zware strafbare feiten op 13 à 14-jarige leeftijd.” Ze pleit voor een gecoördineerde aanpak van jeugdbendes en het delen van informatie over de gemeentegrenzen heen. “Ik pleit voor nultolerantie op het vlak van jeugdbendes. Ook al voelt het aan als een verloren strijd, we moeten blijven inzetten op een harde aanpak. Dat is de enige oplossing om resultaat te boeken.”