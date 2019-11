Stadhuis vertoont behalve dak nog heel wat andere mankementen: gaat bestuur voor nieuwbouw? Claudia Van den Houte

22 november 2019

18u49 0 Ninove Het Ninoofse stadhuis langs de Centrumlaan blijkt naast het dak nog tal van andere gebreken te vertonen.

De gemeenteraad werd in juni al eens verplaatst naar jeugdcentrum De Kuip, omdat de raadszaal van het stadhuis te kampen had met waterinsijpeling na regenval. Het is een probleem dat al jaren aansleept. Forza Ninove-fractieleider Guy D’haeseleer wou op de gemeenteraad weten wat de plannen zijn om het probleem eindelijk aan te pakken. “Als dat probleem in het verleden niet met prioriteit werd behandeld, dan zal dat nu wel het geval zijn”, repliceerde schepen Joost Arents (onafhankelijk). Hij gaf een uitgebreid overzicht van de bevindingen van de dakexpert die op 20 juni was langsgekomen. Daaruit bleek dat er heel wat problemen zijn met het dak.

“Maar het dak is verre van het enige probleem van dit stadhuis. We hebben ook nog andere structurele problemen: de muren die niet of nauwelijks geïsoleerd zijn, de vele koudebruggen, de ramen die ook vele gebreken vertonen en aan vervanging toe zijn, een verouderde centrale verwarming, thermostaatknoppen die ontbreken of vastgeroest zijn, de vloerbedekking die gevlekt, gescheurd, zeg maar tot op de draad versleten is op verschillende plaatsen, de vloeren die niet meer vlak liggen, het sanitair, de verlichting,... noem maar op. En dan spreek ik nog niet over de hoge energiekosten”, aldus Arents. “Het is een probleem van een gebrek aan onderhoud de voorbije 20 jaar.”

Arents wou nog niet zeggen wat de plannen zijn van het bestuur, omdat de opmaak van het meerjarenplan in een laatste fase zit en in december wordt voorgesteld. “In afwachting van een structurele oplossing zullen we met beperkte middelen enkel de herstellingen uitvoeren die nodig zijn om het gebouw te kunnen blijven gebruiken.” D’haeseleer was er niet over te spreken dat hij (nog) geen antwoord kreeg op zijn vraag. Het lijkt er alvast op dat het stadsbestuur de piste van een nieuw stadhuis bewandelt. Eerder zei burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) al dat een renovatie of een nieuwbouw zich zou opdringen.