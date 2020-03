Stadhuis sluit, OCMW-raad afgelast en virtuele gemeenteraad door coronavirus Claudia Van den Houte

17 maart 2020

15u56 11 Ninove De stad Ninove heeft besloten om het stadhuis vanaf 18 maart te sluiten naar aanleiding van het coronavirus. Ook wordt de OCMW-raad van 26 maart afgelast.

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad hebben, in samenspraak met de fractieleiders en de burgemeester, beslist om de OCMW-raad van donderdag 26 maart niet te laten doorgaan. De gemeenteraad van donderdag 26 maart zal wel doorgaan, maar beperkt zich tot de strikt bestuurlijk noodzakelijke agendapunten: de goedkeuring tot het houden van een virtuele gemeenteraad en de goedkeuring van de verlenging van voorlopige twaalfden politie begroting 2020. Alle andere punten worden uitgesteld tot een volgende vergadering.

In de gemeenteraadzaal zullen enkel de fractieleiders, de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur en de burgemeester fysiek aanwezig zijn. De overige raadsleden en ook de schepenen zullen virtueel aanwezig zijn via de livestream (www.ninofmedia.tv/livestream) en zullen bij de stemming één voor één opgebeld worden door de voorzitter om hun al of niet goedkeuring, of onthouding te verlenen aan de twee geagendeerde agendapunten.

Het stadhuis wordt vanaf morgen 18 maart gesloten, maar de diensten blijven telefonisch en via e-mail bereikbaar. Vanaf dan kunnen inwoners er enkel nog op afspraak terecht via 054/50.50.50 voor hoogdringende zaken, op weekdagen in de voormiddag tussen 8.30 uur en 12 uur. De stad vraagt aan haar inwoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket via ninove.be/thuisloket en vraagt ook om de richtlijnen van de overheid op te volgen, zoveel mogelijk binnen te blijven en alle hygiënemaatregelen te respecteren. Ook buiten sporten in groep is verboden en buitenspeeltuinen zijn gesloten.