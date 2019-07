Stadhuis donderdagnamiddag gesloten door hitte Claudia Van den Houte

23 juli 2019

13u17 32 Ninove De Ninoofse stadsdiensten zijn gezien de voorspelde uitzonderlijk hoge temperaturen gesloten op donderdagnamiddag.

Normaal zijn de stadsdiensten donderdagnamiddag open tussen 16 en 19.45 uur, maar deze week zullen ze dus alleen in de voormiddag open zijn op donderdag. De stedelijke sporthal, kinderopvang ’t Kadeeken, de bibliotheek, de diensten cultuur en toerisme (die niet in het stadhuis zijn gehuisvest) en zwembad De Kleine Dender zijn wel open. Door de sluiting op donderdagnamiddag zullen de stadsdiensten op woensdag 24 juli, donderdag 25 juli en vrijdag 26 juli uitzonderlijk van 7.30 uur tot 12 uur open zijn voor het publiek in plaats van 8.30 uur tot 12 uur.