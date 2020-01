Stad zoekt uitbaters voor EK-voetbaldorp met zomerbar op OCMW-site Claudia Van den Houte

07 januari 2020

12u14 18 Ninove De Ninovieters zullen komende zomer opnieuw terechtkunnen op de OCMW-site in de Burchtstraat om de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het EK Voetbal in gezelschap op groot scherm te bekijken. De stad Ninove is op zoek naar uitbaters voor een voetbaldorp met zomerbar.

In de zomer van 2018 baatte evenementenbureau Veaudeville meer dan een maand lang ‘The Garden of Eden’ uit op de OCMM-site, een groots voetbaldorp met een zomerbar, zonneterras én restaurant. Ook komende zomer belooft het een groot voetbalfeest te worden, met de Rode Duivels die als één van de topfavorieten aan de aftrap van het EK Voetbal verschijnen. Het stadsbestuur is nog op zoek naar geïnteresseerden die een voetbaldorp willen bouwen op de voormalige OCMW-site, om daar alle belangrijke wedstrijden op groot scherm aan te bieden. Ze ziet het voetbaldorp deze keer wel wat minder groots als in de zomer van 2018.

“Het is onze ambitie om op de OCMW-site een gezellig voetbaldorp met zomerbar te laten verrijzen”, vertelt schepen van Sport en Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). “We hebben een plek voor ogen waar jong en oud kunnen genieten van een drankje en een kleine snack, een openluchtcafé dat een mooie aanvulling is op het horeca-aanbod in onze stad.” Het voetbaldorp wordt ingericht van vrijdag 12 juni - de dag van de openingswedstrijd in Rome - tot en met zondag 12 juli, wanneer de finale plaatsvindt in Londen. In het voetbaldorp worden alle ‘interessante’ voetbalmatchen, op zijn minst die van de Rode Duivels, op groot scherm uitgezonden. De stad zal geen andere grote schermen op openbaar domein toelaten.

De stad zal het voetbaldorp met zomerbar niet zelf uitbaten, maar wil de bouw en de exploitatie uitbesteden aan een lokale partner. Ze lanceert daarom een open oproep naar kandidaat-uitbaters. Kandidaten moeten ten laatste op 22 januari een dossier indienen waarin ze uitleggen hoe ze de inrichting en de organisatie van het voetbaldorp wensen aan te pakken en te financieren. Het dossier kan worden ingediend bij de dienst evenementen via evenementen@ninove.be.