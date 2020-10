Stad zoekt partner om buurtwerking op te starten in Ninoofse wijk(en) Claudia Van den Houte

01 oktober 2020

18u06 1 Ninove De stad Ninove gaat via de projectoproep ‘Buurtwerk’ op zoek naar een partner om een buurtwerking op te starten in één of meerdere Ninoofse wijken.

Met het project wil de stad ervoor zorgen dat bewoners elkaar ontmoeten en leren kennen, zodat er onderlinge solidariteit kan groeien. Buurtwerk zal waar nodig mensen ook doorverwijzen naar de juiste dienst- en hulpverlening. Volgens schepen voor Gelijke Kansen Veerle Cosyns (Samen/CD&V) moet Buurtwerk meer zijn dan activiteiten organiseren in een buurthuis. “Buurtwerk richt zich op het uitbouwen van een sterke gemeenschap, waarbij harmonieus samenleven, gelijkheid en verantwoordelijkheid centraal staan”, aldus Cosyns.

Aangename buurt

“In een buurtwerking wordt er samen met inwoners, in alle vertrouwen en stap voor stap, gewerkt aan een aangename buurt om in te leven, te wonen, te werken én te genieten. Buurtwerk laat een netwerk ontstaan in een wijk dat voor mensen zorgt, dat mensen samenbrengt, dat talenten doet opbloeien en dat mensen laten horen en zien in de samenleving. Dat vinden wij als stad heel belangrijk.” Buurtwerkers proberen samen met buurtbewoners, vrijwilligers en professionals de buurt leefbaarder te maken met laagdrempelige ontmoeting, vorming en activiteiten. Ze hebben extra aandacht voor inwoners die geïsoleerd leven en onder de radar van het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod blijven.

Om een buurtwerking op te starten in Ninove vanaf 2021, lanceert de stad een projectoproep waarop organisaties kunnen intekenen tot en met 10 november. De dossiers worden beoordeeld door een jury van experts, waarna er een samenwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten met de best scorende organisatie of vereniging. Geïnteresseerden vinden alle info op www.ninove.be/buurtwerk-projectoproep.