Stad zoekt beste jeugdverhaal met jeugdverhalenwedstijd Claudia Van den Houte

13 februari 2020

20u19 0 Ninove De stad Ninove organiseert een jeugdverhalenwedstrijd. Ze wil daarmee d e Ninoofse auteur Mariette Vanhalewijn eren, die al zestig jaar boeken en verhalen schrijft voor kinderen en jongeren.

Ninove reikt voor het eerst de ‘Grote Prijs van de Stad Ninove voor het Beste Jeugdverhaal’ uit. De winnaar ontvangt 1.750 euro. Er is ook een jongerenprijs voor schrijvers jonger dan 25 jaar, ter waarde van 250 euro. Het jeugdverhaal is best vlot en boeiend geschreven, zodat het gelezen en verteld kan worden aan jonge kinderen. Kandidaten mogen maximaal twee Nederlandstalige, ongepubliceerde jeugdverhalen insturen over het thema ‘Als vogels in de lucht’ en moeten minstens 16 jaar oud zijn. Verhalen inzenden kan tot 1 augustus via jeugdverhaalwedstrijd@ninove.be. Tien verhalen worden geïllustreerd en samengebracht in een boek. Mariette Vanhalewijn neemt het voorzitterschap van de jury op zich.

Het volledige reglement is te vinden op ninove.bibliotheek.be/agenda/schrijf-jij-het-beste-jeugdverhaal.