Stad zet mantelzorgers in de bloemetjes op Dag van de Mantelzorg Claudia Van den Houte

23 juni 2020

15u01 3 Ninove De Ninoofse mantelzorgers worden vandaag, dinsdag, letterlijk in de bloemetjes gezet naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg.

De stad Ninove bedankt haar mantelzorgers voor de zorg die ze verlenen met een plantje en een bedankingskaartje, dat ze in de loop van de dag ontvangen. Mantelzorgers zorgen vrijwillig voor een hulpbehoevende. “Deze mensen staan dagelijks klaar om een naaste te helpen, en dat verdient veel waardering. Zonder hen zouden heel wat zorgbehoevende inwoners niet thuis kunnen blijven wonen”, zegt schepen van Ouderenzorg Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “We zijn er ons natuurlijk van bewust dat we met deze actie niet alle mantelzorgers bereiken, want niet iedereen staat zo bij de stad geregistreerd. Maar ook aan de zorgdragers die we niet kennen, en hun werk soms in alle stilte doen, willen we een oprechte ‘dankjewel’ zeggen. Elk van hen geeft meer kleur aan het leven van heel wat zorgbehoevende mensen.”