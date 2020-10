Stad zet geestelijke gezondheid in de kijker tijdens tiendaagse Claudia Van den Houte

14u46 1 Ninove Ninove is één van de gemeenten die geestelijke gezondheid tien dagen lang in de kijker zet tijdens de tiendaagse rond geestelijke gezondheidszorg. De stad doet dat met verschillende initiatieven die het taboe rond praten over hoe we ons voelen, doorbreken.

Net als vorig jaar duiken er opnieuw spreuken in het straatbeeld op. Het gaat om fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan en een glimlach te toveren op het gezicht van de lezer. Je ontdekt ze op openbare gebouwen in Ninove, maar ook organisaties, handelaars en vrije beroepen doen enthousiast mee. De spreuken zijn afgestemd op het type locatie.

Warme William

Warme William, hét symbool voor iemand waar je altijd bij terecht kan of die altijd voor je klaar staat, krijgt tijdens deze tiendaagse extra aandacht. De stad wil helpen om alle Warme Ninovieters op een bijzondere manier te bedanken. Iedereen kan tot 10 oktober zijn Warme William nomineren via www.sociaalhuisninove.be/nomineer-hier-jouw-warme-william-. Zij maken dan kans op een stadsgeschenkbon van 25 euro. Op 12 november worden er tien geschenkbonnen verloot via een online loting.

In de bib vind je nog tot 10 oktober een herstelbos, een multidimensionale opstelling bos van verhalen en weetjes, getooid in herfsttinten, om even in te verdwalen en stil te staan bij psychische moeilijkheden en het herstel na zo’n periode. In samenwerking met een aantal partners organiseert de stad ook enkele workshops in het kader van de tiendaagse van de geestelijk gezondheid, die inzetten op veerkracht en mentaal welzijn.

Samen Veerkrachtig

Het thema van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid dit jaar is ‘Samen Veerkrachtig’. Het verwijst naar het belang van een helpende hand, een bemoedigend schouderklopje. “Het taboe doorbreken, kan enkel als we er een wij-verhaal van maken”, zegt schepen voor Gezondheidsbeleid Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Zorgen voor elkaar, dat is zorgen voor veerkracht. Veerkracht houdt in dat je ook ongeluk in je leven toelaat, dat je leert omgaan met tegenslagen. Met andere woorden: je mag gerust eens falen. Ik vind dat een mooie gedachte om mee door het leven te gaan.”

Een overzicht van de activiteiten in Ninove tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid vind je op www.sociaalhuisninove.be/10-daagse-geestelijke-gezondheid.