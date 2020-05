Stad wil op twee verschillende locaties studieruimte ter beschikking stellen aan studenten om aan coronamaatregelen te voldoen Claudia Van den Houte

19 mei 2020

17u38 6 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur wil, indien nodig, op twee plaatsen een studieruimte inrichten, zodat de afstand tussen studenten kan verzekerd worden.

Laura Peeters van Jong N-VA Ninove betreurde dat de Ninoofse studenten nog geen zicht hadden op wanneer ze gebruik zouden kunnen maken van studieruimtes. Burgemeester Tania De Jonge laat weten dat er vanaf maandag een studieruimte ter beschikking zal zijn. De voorbije jaren konden de studenten terecht in buurthuis Berdam om samen te studeren. Daar is er normaal plaats voor 99 studenten. “Gezien de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om zo veel studenten in buurthuis Berdam toe te laten. Daarom stellen we voor het studeren te organiseren op twee verschillende locaties, voor een kleiner aantal studenten”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

“In een eerste fase stellen we buurthuis Berdam open. Met een oppervlakte van 400 vierkante meter is hier plaats voor 40 studenten om op voldoende afstand van elkaar zonder mondmasker te kunnen studeren. Indien blijkt dat de vraag groter is, en indien het haalbaar is voor het poetspersoneel, willen we in een tweede fase ook De Linde in Meerbeke ter beschikking stellen als locatie om te studeren. Met een oppervlakte van 258 vierkante meter is er in de polyvalente zaal plaats voor 26 studenten om op voldoende afstand van elkaar zonder mondmasker te kunnen studeren. We roepen studenten op om – gezien het beperkt aantal plaatsen - voor zichzelf in te schatten of ze echt nood hebben aan de studeerruimte, of ze zich ook op een andere manier kunnen organiseren.”

Vaste plaats

Studenten kunnen zich in een eerste fase inschrijven voor een volledige week. Iedere student krijgt dan een vaste plaats en tafel toegewezen voor die week. Per locatie en per week wordt er een verantwoordelijke student aangeduid, die toezicht uitoefent. De inschrijvingen kunnen morgen, woensdag, na positief advies binnen de veiligheidscel, van start gaan. Vanaf maandag zou buurthuis Berdam dan opengesteld worden voor studenten. Er worden verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. Zo wordt er per student 10 vierkante meter ruimte voorzien zodat er zonder mondmasker kan gestudeerd worden, moet er een mondmasker worden gedragen wanneer er wordt rondgelopen of bij een toiletbezoek, worden alle lokalen, tafels en stoelen dagelijks ontsmet, wordt het sanitair twee keer per dag gereinigd en ontsmet, wordt er signalisatie aangebracht op de vloer die erop wijst dat er steeds 1,5 meter afstand moet worden gehouden... Studeren kan iedere weekdag van 8 tot 20 uur, in het weekend van 9 tot 20 uur.