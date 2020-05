Stad wil lokale handelaars in kijker zetten via stadsapp Claudia Van den Houte

01 mei 2020

19u02 2 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur is van plan om de stadsapp meer te benutten om lokale handelaars in de kijker te zetten, zeker in deze moeilijke coronatijden.

De stadsapp werd in het najaar van 2018 al gelanceerd, maar was nog niet echt operationeel. N-VA-oppositieraadslid Karolien De Roose kaartte dat tijdens één van de voorbije gemeenteraden nog aan. Het stadsbestuur zegt nu volop te zullen inzetten op de stadsapp om de lokale handelaars in de kijker te zetten. Zij kunnen via de stadsapp hun producten online aanbieden. “Gezien deze ongeziene omstandigheden willen we alles in het werk zetten om handelaars het gigantische potentieel van deze gratis applicatie met e-shopmogelijkheid toe te lichten”, zegt schepen voor lokale economie Alain Triest (Open Vld).

“De voorbije weken werd een tijdelijk belteam opgericht om handelaars telefonisch te informeren over de verschillende voordelen en hen te begeleiden bij de registratie. We zien het aantal geregistreerde handelaars dagelijks toenemen. De komende dagen zetten we deze belronde verder, om zo uiteindelijk alle handelaars op te bellen”, aldus Triest. “Het voordeel van deze app is de verscheidenheid aan informatie die via een smartphone toegankelijk wordt. Het aanbod zal op korte termijn ook nog verder uitbreiden. Zo zullen burgers er bijvoorbeeld de afvalkalender kunnen nakijken. Daarnaast bekijken we momenteel ook de mogelijkheden om administratieve stukken via de app op te vragen en meldingen te maken. Voor handelaars is het een manier om snel en gericht hun klanten op maat te informeren over hun producten en promoties.”

De ‘Ninove app’ is gratis te downloaden in de App Store of Play Store.