Stad verscherpt maatregelen tegen coronavirus: Plomblom, bib, sporthal, zwembad, buurthuizen en Kuip gaan dicht Claudia Van den Houte

12 maart 2020

17u55 122 Ninove De veiligheidscel van de stad Ninove heeft beslist om extra maatregelen te nemen voor de bestrijding van het coronavirus.

Alle stedelijke evenementen tot en met 31 maart worden voorlopig afgelast, zowel binnen als buiten. Ook alle activiteiten die de verenigingen gepland hebben in de stadsinfrastructuur worden geannuleerd. De stad neemt contact op met de organisatoren van events in de stadsgebouwen om te kijken of er zaken kunnen verplaatst worden. Cultuurcentrum De Plomblom, de bibliotheek, de buurthuizen, de sporthal, zwembad De Kleine Dender en jeugdcentrum De Kuip sluiten vanaf 13 maart tot eind maart de deuren. De activiteiten die er gepland stonden, worden geannuleerd. De inleverbus van de bib blijft wel open. In Kunstateljee +3 is er tot eind maart geen les. Ook de tekenacademie en de muziekacademie sluiten tot en met 31 maart. De stad vraagt verenigingen die elders activiteiten hebben gepland, die te annuleren.

Naast het kevertreffen van komende zondag en de evenementen van de stad, wordt ook de wekelijkse markt op dinsdag geannuleerd. Tot en met 31 maart is er geen dinsdagmarkt meer in het stadscentrum.