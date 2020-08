Stad verlengt vervaldatum stedelijke geschenkbonnen tot eind dit jaar Claudia Van den Houte

13 augustus 2020

18u41 2 Ninove De stad Ninove heeft beslist om de stedelijke geschenkbonnen met vervaldatum in 2020 gezien de coronacrisis te verlengen tot en met 31 december 2020.

Het gaat niet om de waardebonnen van 25 euro (brief met QR-code) die de stad in juli aan elk Ninoofs gezin bezorgde om de handelaars te steunen in deze coronatijden, maar wel om de stedelijke geschenkbon, een cadeaubon die de Ninovieters kunnen kopen aan de onthaalbalie van het stadhuis en kunnen inruilen bij de Ninoofse deelnemende handelaars.

Wie dus een geschenkbon heeft met vervaldatum in 2020, kan die uitgeven tot eind dit jaar. Meer info over de stedelijke geschenkbon via www.ninove.be/geschenkbon.