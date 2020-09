Stad verlengt uitgebreide terrassen tot 1 november in afwachting van winterterrassenplan Claudia Van den Houte

30 september 2020

16u51 0 Ninove Het stadsbestuur heeft beslist om de uitgebreide terrassen van de Ninoofse horecazaken te verlengen tot en met zondag 1 november.

In de zomermaanden konden de horecazaken in Ninove hun terrassen uitbreiden. Het was de bedoeling van het stadsbestuur om met het terrasplan elke horecazaak extra terrasruimte te schenken, om zo de horeca een extra duwtje in de rug te geven. De toegestane uitbreiding van terrassen werd eerder al verlengd tot eind september. Nu verlengt de stad de uitgebreide terrassen nog eens tot 1 november. “Ook in de wintermaanden willen wij onze horeca blijven ondersteunen”, zegt schepen voor Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “De coronamaatregelen binnen de horecazaken zelf zullen nog een tijdje van kracht zijn. Om hen toch de nodige extra plaats te geven om klanten te ontvangen, beslisten we om de uitgebreide terrassen nog toe te staan tot eind oktober. In tussentijd werken we met onze diensten aan een winterterrassenplan.”

Zoals al bekend wordt de terrasstraat in de Geraardsbergsestraat niet meer verlengd. “Nu de weersomstandigheden slechter worden zal de terrasstraat sowieso minder klanten aantrekken. De impact die het afsluiten van de Geraardsbergsestraat heeft op de buurtbewoners - de beperkte bereikbaarheid van hun woning - wordt dan ook te groot in vergelijking met het te verwachten aantal klanten van de terrasstraat. De horeca-uitbaters mogen uiteraard hun bestaande vergunde terras wel blijven gebruiken.”