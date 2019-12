Stad verleent vergunning voor Burger King in Ninove Claudia Van den Houte

23 december 2019

17u00 3 Ninove Ninove krijgt dan toch een vestiging van Burger King. De stad Ninove keurde de vergunning goed die de hamburgerketen had aangevraagd.

De vestiging van Burger King komt langs de Elisabethlaan, naast verfwinkel Colora. Het gebouw van de voormalige carwash zal samen met een aantal woningen worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw. De keten had eerder dit jaar al een vergunning aangevraagd, maar trok die zelf terug in. De kans dat de vergunning zou worden toegekend leek toen ook klein. Er was onder meer een negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De geplande vestiging ligt dan ook aan het drukke verkeerskruispunt Den Dollar, waar er eenrichtingsverkeer geldt. De nieuwe vergunningsaanvraag werd nu wel goedgekeurd door de stad. “We hebben voorwaarden opgelegd bij de vergunning”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen-sp.a). “Zo moeten de aanvragers de witte lijn op het wegdek verlengen, zodat het verkeer niet richting Brakel, maar alleen richting Brussel kan rijden.”

Het nieuwe Burger King-restaurant zal toegankelijk zijn via een nieuw aan te leggen inrit, die beperkt wordt in breedte tegenover de bestaande in- en uitritten. Dat moet de verkeerscirculatie ten goede komen. Er komt langs beide kanten van de perceelsgrenzen een groenscherm van één meter dat aangelegd zal worden met streekeigen beplanting. Ook worden er in totaal 43 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan drie mindervalideparkeerplaatsen bij de toegang van het gebouw. Wanneer de nieuwe vestiging er precies komt, is nog niet duidelijk. Opvallend is dat de vestiging van Burger King op een boogscheut zal komen te liggen van de huidige McDonalds, een andere keten van hamburger- en fastfoodrestaurants.