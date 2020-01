Stad vat alsmaar meer sluikstorters dankzij samenwerking met Ninoofse Zwerfvuiljagers: vorig jaar 125 sluikstorters beboet, dit jaar al 12 Claudia Van den Houte

22 januari 2020

15u28 1 Ninove De stad Ninove heeft de strijd tegen sluikstorten opgevoerd en dat zullen sluikstorters voelen: sinds begin dit jaar werden er al twaalf sluikstorters gevat. Vorig jaar werden er in totaal 125 beboet, meer dan de vorige jaren. Dat is te danken aan de goede samenwerking tussen de vrijwilligers van de Ninoofse Zwerfvuiljagers en de stad en aan de uitvoerige controles. Sluikstorters riskeren GAS-boetes tot 350 euro.

De actiegroep de ‘Ninoofse Zwerfvuiljagers’ werd drie jaar geleden opgestart en werkt intussen goed samen met de stad. Rondslingerend zwerfvuil ruimen ze zelf op en gedumpte zakken sluikstort melden ze aan de stad. “Wij zijn een beetje de ogen en oren van de stad op het terrein”, vertelt Kris De Wit, de oprichter van de Ninoofse Zwerfvuiljagers. “Wij wandelen en fietsen en als we zakken sluikstort opmerken, dan geven we de plaats en het aantal zakken door aan de dienst Integrale Veiligheid van de stad. Het is een heel goede samenwerking. De stadsdiensten kunnen immers ook niet overal zijn, en wij doen ook kleine veldwegen of afgelegen plaatsen. De gemeenschapswachten komen dan ter plaatse om de zakken te doorzoeken op gegevens om sluikstorters te kunnen identificeren. Wij doorzoeken de zakken nooit zelf, want wij hebben daarvoor de bevoegdheid niet.”

Meer sluikstorters gevat

De samenwerking lijkt vruchten af te werpen. In het eerste weekend van 2020 verzamelden de Zwerfvuiljagers een veertigtal zakken sluikstort die in de berm van de Koning Boudewijnlaan werden gegooid. Bij een grote controle van die veertig zakken en nog 24 zakken van andere locaties, vonden de GAS-vaststeller en de gemeenschapswachten bruikbare gegevens in vijftien verschillende zakken, waardoor twaalf daders konden worden geïdentificeerd. In 2019 werden er in totaal 125 sluikstorters gevat: 75 werden betrapt aan de hand van doorzochte zakken, 50 werden op camerabeelden betrapt. Het aantal gevatte sluikstorters is de laatste jaren enorm toegenomen, doordat de stad de strijd op sluikstort opvoerde. In 2017-2018 waren er in totaal slechts 26 vaststellingen van zwerfvuil en sluikstort.

Geen medelijden

“Enerzijds zijn we blij dat we alsmaar meer daders vinden, maar anderzijds is het wel enorm verontrustend dat mensen zomaar vuil langs banen en grachten gooit”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We hebben alleszins geen medelijden met sluikstorters. Ze mogen van mij gerust de maximale boete van 350 euro krijgen, al is het de GAS-vaststeller die de boete bepaalt. Met administratieve sancties tot 350 euro en een minimale opruimingskost van 250 euro zullen ze toch twee keer nadenken.”

Mobiele camera

“Met de aanwerving van de gemeenschapswachten, de nieuwe GAS-vaststeller én de mobiele camera tegen sluikstort, zetten we er sterk op in. Toen de camera bijvoorbeeld werd ingezet aan de begraafplaats in de Groeneweg, konden er zes sluikstorters worden betrapt. Met de Zwerfvuiljagers zitten we één keer per jaar samen aan tafel om ervaringen te delen en dingen te verbeteren. Die samenwerking loopt goed. De Zwerfvuiljagers hebben alsmaar meer vrijwilligers en als stad hebben we meer capaciteit om zakken te doorzoeken”, aldus De Jonge. De stad zal alvast een extra mobiele camera tegen sluikstort aankopen.

Oorlog aan het verliezen?

“Met intercommunale Ilva bekijken we ook of we intergemeentelijk kunnen samenwerken rond de problematiek”, zegt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). Kris De Wit houdt alvast zijn hart vast voor de containers voor restfractie die Ilva vanaf volgend jaar wil invoeren ter vervanging van de gele zakken. “Mensen zullen eerst 35 euro moet betalen aan Ilva alvorens hun container wordt opgehaald”, aldus De Wit. “Als je saldo op nul staat - wat iedereen wel eens kan vergeten -, dan blijft je container staan. Ik verwacht daardoor meer sluikstort. Ondanks er meer sluikstorters worden gevat, heb ik de indruk dat we de oorlog tegen sluikstort aan het verliezen zijn. Het aantal zakken zwerfvuil dat we zelf vullen bij opruimingen - sinds onze opstart hebben we al 2.000 zakken gevuld - zie ik verminderen, maar het aantal zakken sluikstort niet. Armoede speelt een rol, maar we merken dat er vanuit alle bevolkingslagen gesluikstort wordt.”