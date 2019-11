Stad vangt geen extra asielzoekers op, maar wil vijf geschorste opvangplaatsen snel heropenen Claudia Van den Houte

07 november 2019

18u09 0 Ninove De stad Ninove gaat niet in op de vraag van Fedasil om het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers te verhogen. Wel wil ze vijf opvangplaatsen heropenen, zodat Ninove terug negen opvangplaatsen heeft.

In totaal beschikt de stad momenteel over negen opvangplaatsen voor asielzoekers: vijf plaatsen voor alleenstaande mannen en twee keer twee plaatsen voor een gezin met kind of alleenstaanden. Het OCMW schorste vorig jaar evenwel tijdelijk vijf plaatsen omdat er verbeteringswerken moesten gebeuren. Die werken zijn nog bezig. Omdat er op dit moment geen andere panden zijn die kunnen dienst kunnen doen als opvangplaats, zal Ninove niet ingaan op de vraag van Fedasil om het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers te verhogen. Het bestuur wil eerst de vijf geschorste plaatsen zo snel mogelijk heropenen om zo terug negen volwaardige, kwaliteitsvolle plaatsen te hebben.

“Het gaat niet zelden om mensen uit oorlogsgebieden die in hun thuisland of tijdens hun vlucht naar het westen zeer traumatische ervaringen hebben beleefd”, aldus schepen voor integratie Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Als we ervoor willen zorgen dat hun integratie goed verloopt, dan is het belangrijk hier aandacht aan te besteden, hen uit hun isolement te halen en hen te ondersteunen in het opbouwen van een sociaal netwerk in onze stad. De kwaliteit van de opvang is voor mij dan ook belangrijker dan de kwantiteit.” De stad hoopt de vijf plaatsen eind dit jaar terug te kunnen openen.