Stad steunt Ninovieters tijdens coronacrisis met waardebon van 25 euro Claudia Van den Houte

26 juni 2020

14u03 9 Ninove De stad Ninove geeft haar inwoners een klein duwtje in de rug tijdens deze moeilijke coronatijden.

Elk Ninoofs gezin ontvangt midden juli een waardebon van 25 euro. De Ninovieters kunnen die waardebon tot en met 14 oktober besteden bij de lokale handels- en horecazaken (ketens zijn uitgesloten van het systeem). De zaken waar de bon kan worden omgeruild, zijn te herkennen aan de sticker die ze in hun vitrine hangen.

“Deze zware gezondheidscrisis heeft elk gezin op één of andere manier getroffen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Ons sociaal leven hervat stelselmatig en deze bon maakt het mogelijk een bezoek te brengen aan onze middenstand en horeca, in de stad maar ook in onze dorpen. Ik hoop dat men de bon goed besteed want hij heeft een dubbel doel: onze inwoners een verdiende impuls geven en de middenstand en horeca ondersteunen.”

“Deze bon is een steun in de rug voor onze inwoners, maar ook voor onze lokale handelaars”, vervolgt schepen voor lokale economie Alain Triest (Open Vld). “Naast de vele inspanningen die er al werden geleverd om de heropstart van de lokale economie te ondersteunen, is deze extra impuls van 425.000 euro die zal terugstromen naar onze lokale handelaars, een mooie extra steunmaatregel voor deze sector. Door de koppeling met de stadsapp kunnen Ninovieters trouwens heel makkelijk de bon omruilen.”

Wie een smartphone heeft, kan de Ninove app en de QR-code op de geschenkbon downloaden. Inruilen kan via de papieren bon of via de Ninove App als je je QR-code hebt gescand.