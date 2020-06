Stad stelt advocaat aan om drie dossiers van dierenmishandeling door Appelterse boer op te volgen, ook online petitie gestart CVHN

11 juni 2020

16u41 0 Ninove Schepen van Dierenwelzijn Katie Coppens (Samen /Sp.a) heeft samen met het schepencollege voor de stad Ninove een advocaat aangesteld om drie dossiers van dierenmishandeling door een boer uit Appelterre op te volgen.

De schepen verwijst naar drie incidenten die op twee jaar tijd plaatsvonden. In september 2018 waren er verschillende mensen getuige van hoe de landbouwer een stier aan een tractor had gebonden en het dier een paar honderden meters verder sleepte, tot bloedens toe. Hij zou ook stokslagen hebben uitgedeeld. In mei 2020 haalde hij zijn koe die in de Dender gesukkeld was met een staalkabel rond de nek uit het water en weigerde hij het aanbod van de brandweer die intussen ter plaatse was om hem professioneel bij te staan zonder bij de koe leed te veroorzaken. Het eerste weekend van juni 2020 zou hij met opzet de jongen van Canadaganzen, die niet konden wegvliegen, dood hebben gereden op een weide. Heel het gebeuren werd gefilmd door een getuige en gaat rond op Facebook.

“De advocaat kreeg opdracht de dossiers verder op te volgen, ten gepaste tijde inzage te vragen in de dossiers bij het parket, zijn tussenkomst te doen bij het openbaar ministerie en aan te dringen op hoogdringende vervolging door het openbaar ministerie van de landbouwer -en zijn zoon- voor de rechtbank”, zegt Coppens. “Voor de rechtbank zal een verbod tot het houden van dieren gevorderd worden door de advocaat en een fikse boete(s) voor herhaaldelijke onnodige dierenmishandeling. Ook zal het openbaar ministerie, in afwachting van de afhandeling van deze dossiers, gevraagd worden om op regelmatige tijdstippen een controle uit te voeren bij de dieren van de landbouwer(s). In geval van verwaarlozing of mishandeling is inbeslagname mogelijk.” De stad Geraardsbergen zal dezelfde advocaat aanstellen, aangezien sommige feiten zich voordeden op een weide in Zandbergen, op het grondgebied van Geraardsbergen.

Intussen is er ook een online petitie gestart tegen de boer. Daarin wordt een verbod gevraagd voor de boer om nog dieren te houden.