Stad steekt door corona tandje bij voor stadsapp: “Al 394 handelaars geregistreerd” Claudia Van den Houte

02 juli 2020

17u57 0 Ninove Na een trage start lijkt de Ninoofse stadsapp bekender te geraken bij de Ninoofse handelaars.

De Ninovieters kunnen de stadsapp onder meer gebruiken om nieuws uit hun buurt te ontvangen, evenementen in de stad te ontdekken en om lokaal te kopen. Handelaars kunnen met de stadsapp hun klanten snel en op maat informeren over hun producten en promoties, én kunnen via de app hun producten online aanbieden. Klanten kunnen via de app bijvoorbeeld ook reserveren in hun favoriete restaurant, of op de hoogte gebracht worden van acties.

Het heeft even geduurd voor de app volledig operationeel was, maar door de coronacrisis zette de stad een tandje bij om handelaars in de app te krijgen. Vanuit dienst lokale economie werd er een belteam opgestart om de handelaars persoonlijk te informeren over de verschillende voordelen en hen te begeleiden bij de registratie. Intussen registreerden al 394 handelaars zich in de app. “Ik ben heel tevreden”, zegt schepen voor lokale economie Alain Triest (Open Vld). “Wij hopen nu dat het aantal gebruikers zal blijven stijgen, want de app is een heel handige tool om snel info te krijgen over het aanbod van een zaak, en eventueel zelf direct online te kopen of een reservatie te maken.”

Het aanbod in de app zal op termijn nog uitbreiden. Zo zullen burgers er bijvoorbeeld de afvalkalender kunnen nakijken en worden de mogelijkheden bekeken om administratieve stukken via de app op te vragen en meldingen te maken. En de Ninovieters zullen de app ook kunnen gebruiken om de waardebon die elk Ninoofs gezin midden juli van de stad krijgt in te ruilen, door de QR-code op de geschenkbon te downloaden. De ‘Ninove app’ is gratis te downloaden in de App Store of Play Store.