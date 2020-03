Stad start inzamelpunt voor mondmaskers Claudia Van den Houte

25 maart 2020

09u36 0 Ninove De stad Ninove heeft een inzamelpunt voor mondmaskers opgericht.

Er is nog steeds een hoge nood aan mondmaskers tijdens deze coronacrisis. Heel wat mensen zijn zelf al aan de slag gegaan om mondmaskers te maken. Daarom is de stad nu een inzamelpunt gestart voor wie zelf mondmaskers maakt, maar niet goed weet waarheen ze te brengen om ze bij mensen te krijgen die ze echt nodig hebben. Het inzamelpunt bevindt zich in de brandweerkazerne, Désiré de Bodtkaai 3. Ook wie nog ‘gewone’ mondmaskers heeft liggen (chirurgisch, FFP2/3), mag die daar binnenbrengen van maandag tot vrijdag, van 8 uur tot 22 uur. De stad haalt ze daar op en verdeelt ze onder collega’s die niet in de zorg staan, maar wel een mondmasker kunnen gebruiken, zoals de mensen die maaltijden bedelen aan huis.

Er wordt wel gevraagd om de maskers thuis eerst nog te wassen op 60 graden en ze nadien te drogen in de droogkast, om de verspreiding van het virus optimaal tegen te gaan.