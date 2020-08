Stad start boombeschermingsplan voor park, zodat evenementen er in toekomst kunnen blijven plaatsvinden Claudia Van den Houte

20 augustus 2020

15u16 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur heeft een boombeschermingsplan opgemaakt voor het stadspark. Evenementen zoals de populaire Parkconcerten en het jaarlijkse Tribu-festival leggen immers druk op het bomenbestand.

“Het stadspark is een magnifieke locatie om concerten of festivals te organiseren en dat willen we ook graag zo houden,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Daarom hebben we een expert gevraagd een plan uit te tekenen om de organisatie van evenementen ook op langere termijn mogelijk te maken.” De studie vertrekt van een onderzoek van de gezondheidstoestand van de aanwezige bomen en geeft richtlijnen om het stadspark ook gezond te houden, door bepaalde zones af te bakenen die niet betreden mogen worden of routes af te bakenen voor het aan- en afvoeren van materiaal.

Vande Winkel hoopt ook met de organisatoren van de evenementen een partnerschap te kunnen afsluiten om samen in te staan voor de gezondheid van het park. “Er kunnen heel wat acties ondernomen worden om de bomen in goede conditie te houden. Het zou mooi zijn als de organisatoren mee willen schrijven aan dat verhaal.”

Zeventien dode of zieke bomen worden gekapt

Uit de gezondheidsanalyse van het bomenbestand bleek dat 17 bomen dood of ernstig ziek zijn en uit veiligheidsoverwegingen moeten gekapt worden. Bij 10 andere bomen zal er eerst een bijkomend onderzoek gebeuren en indien blijkt dat ze ernstig ziek zijn of een stabiliteitsprobleem vertonen, zullen ze ook binnenkort worden gerooid. In het voorjaar zullen de gerooide bomen vervangen worden door jonge klimaatbestendige bomen om in de toekomst een bomenrijk stadspark te behouden. “Jammer dat we tot die kap moeten overgaan, maar het stadsbestuur is genoodzaakt het advies van de boomexpert te volgen en deze bomen te rooien”, aldus Vande Winkel.