Stad plant inwoners die langer in Ninove wonen meer voorrang te geven bij toewijzing sociale woningen

13 september 2019

22u15 0 Ninove Het stadsbestuur wil inwoners die langer in Ninove wonen meer voorrang geven bij de toewijzing van sociale woningen. In tegenstelling tot buurgemeente Denderleeuw plant ze geen bouwstop voor sociale woningen. Er staan voor de toekomst een 500-tal extra sociale woningen gepland. Het bestuur wil ook dat de kwaliteit van de bestaande woningen wordt verbeterd. Alleen N-VA is voorstander van een bouwstop voor sociale woningen omdat het vreest voor nog meer verfransing.

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) vroeg op de jongste gemeenteraad waarom het stadsbestuur niet het voorbeeld van Denderleeuw volgt, dat een bouwstop voor sociale woningen invoert. Ninove zal volgend jaar haar ‘Bindend Sociaal Objectief’ of BSO - het aantal bijkomende sociale woningen dat een stad of gemeente moet behalen - hebben bereikt. Voor Ninove ging het om 253 woningen tegen 2020. Voor de toekomst zijn er echter nog meer gepland. “We weten allemaal dat bijkomende sociale woningen nog meer vervreemding, verarming en verfransing in onze stad tot gevolg zullen hebben”, verklaarde De Roose haar voorstel. “De verkiezingen hebben aangetoond dat de Vlaming en de Ninovieter hier geen voorstander van is.” Ze stelde, naast een bouwstop voor sociale woningen voor de komende vijf jaar, ook een voorrangsregeling voor bij de toewijzing van sociale woningen.

Te weinig en in slechte staat

Wat de bouwstop betreft, stond ze met haar partij alleen. Naast de meerderheid is ook Guy D’haeseleer (Forza Ninove) geen voorstander van zo’n bouwstop. “Op vlak van kwantiteit zitten we inderdaad niet zover van de norm, maar als je naar de kwaliteit van de sociale woningen kijkt, dan is het een complete ramp”, aldus D’haeseleer. “Er is de laatste jaren veel ingezet op nieuwbouw, maar de bestaande sociale woningen bevinden zich in een toestand die niet aanvaardbaar is. We zijn akkoord met een voorrangsregeling, maar niet met een bouwstop. Er staan zo’n 700 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Er is dus net nood aan méér sociale woningen. Wat de uitslag van de verkiezingen betreft, heeft de kiezer gezien dat de sociale woningen meer door nieuwkomers worden bewoond. We moeten ervoor zorgen dat mensen die het grootste deel van hun leven in Ninove hebben doorgebracht eerst aan een sociale woning geraken.”

“Er is een voorrangsregel voor de toewijzing van sociale woningen, maar die is optioneel”, vertelt Lieven Meert (Samen/sp.a), voorzitter van Ninove Welzijn, één van de twee sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in Ninove. “We hebben met Ninove Welzijn gekozen om die toe te passen omdat we sociale binding heel belangrijk vinden. De kwaliteit van de sociale woningen moet inderdaad beter. In principe voldoen alle woningen aan de normen, maar ik vind dat die vrij laag liggen. We zullen vaker naar vervangingsnieuwbouw moeten gaan. Veel sociale woningen dateren uit de jaren 60 en 70 en zijn gericht op grote gezinnen. Nu worden er meer woningen gebouwd met één of twee slaapkamers omdat er daar meer nood aan is.”

500-tal extra sociale woningen

Volgens schepen Katie Coppens (Samen/sp.a) zullen er in de toekomst zo’n 500 nieuwe sociale woningen komen in Ninove, onder meer aan de Oude Kaai, in Okegem, in de Pollarewijk, in de Burchtdam en op Preulegem. “Sommige zullen misschien maar voor 2030 zijn. We zullen van een 700-tal naar een 1.200-tal sociale woningen gaan in totaal. Onder meer voor de sociale woningen in de Groeneweg en in Appelterre moeten we naar vervangingsnieuwbouw gaan. Die oude woningen hebben inderdaad vaak drie of vier slaapkamers, waardoor ze vaak naar nieuwkomers gaan omdat zij meer kinderen hebben, maar we zijn met de sociale huisvestingsmaatschappijen al minstens tien jaar bezig om in te zetten op sociale woningen met één of twee slaapkamers.”

Het stadsbestuur wil in de toekomst meer voorrang geven aan mensen die langer in Ninove wonen bij de toewijzing van sociale woningen. “Nu moet je drie jaar van de laatste zes jaar voor de toewijzing in Ninove wonen. Wij willen het reglement veranderen en het aantal jaren verhogen. We bekijken ook of we bijvoorbeeld voorrang zullen geven aan alleenstaanden met kinderen. We zullen dit grondig bekijken”, aldus Coppens.

