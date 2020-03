Stad plant economisch noodloket en steunmaatregelen voor handelaars getroffen door coronacrisis Claudia Van den Houte

23u05 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur werkt aan maatregelen om de lokale handelaars te steunen naar aanleiding van de coronacrisis.

Heel wat handelaars worden daardoor getroffen of zitten met vragen. De stad wil onder meer een economisch noodloket starten voor de lokale handelaars. “Daar zouden onze handelaars dan terechtkunnen met al hun vragen”, vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Er zal permanent iemand bereikbaar zijn, ook om de handelaars te begeleiden, bijvoorbeeld op vlak van in te vullen formulieren om steun te verkrijgen. Het is de bedoeling om alle informatie op één plaats te verzamelen. We zullen alle handelaars vragen om zich te registreren.” Het bestuur werkt ook aan een eigen actieplan met onder meer fiscale voordelen voor handelaars, om hen te steunen in de coronacrisis, en plant om op de website van de stad een overzicht te geven van alle horecazaken in Ninove waar maaltijden kunnen worden afgehaald. “We zullen daarvoor een oproep doen naar de handelaars toe.”