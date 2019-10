Stad plaatst schuilhokken voor zwerfkatten Claudia Van den Houte

21 oktober 2019

18u48 0 Ninove De stad Ninove gaat twee schuilhokken plaatsen voor zwerfkatten.

Het bestuur ging in op het voorstel van het Vlaams Gewest om twee gratis schuilhokken aan te schaffen. Elke gemeente kan gratis twee schuilhokken aanvragen. Zwerfkatten kunnen tijdens de herfst- en wintermaanden in de schuilhokken beschutting zoeken tegen de koude. De stad zal samen met het dierenasiel van Ninove nog bekijken waar de schuilhokken het best worden geplaatst. Het bestuur denkt er al aan om nog meer schuilhokken te bestellen. Dierenvrienden kunnen zwerfkatten ook eten geven, maar dat mag alleen met een voederpas die je kan aanvragen via de stad. Je krijgt dan een locatie toegewezen waar je de dieren eten mag geven. Dat mag alleen overdag binnen bepaalde uren. s’ Avonds moet het eten weer weggenomen worden om ongedierte tegen te gaan.

Ook in andere gemeenten, zoals in Haaltert, werden al schuilhokken geplaatst.