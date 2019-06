Stad peilt naar ideeën inwoners voor “modern Ninove” met nieuw inspraakplatform Claudia Van den Houte

17 juni 2019

20u18 0 Ninove De stad Ninove heeft een nieuw inspraakplatform opgestart waarmee ze de inwoners naar ideeën vraagt voor een “modern Ninove in de toekomst”.

Via www.mijn.ninove.be kunnen inwoners nog tot en met 23 augustus ideeën lanceren voor hun stad. Het platform bevat zes grote thema’s waarover de Ninovieters hun ideeën kunnen geven. Het gaat om ‘Thuis in Ninove’, ‘Veilig in Ninove’, ‘Kansrijk Ninove’, ‘Ondernemen in Ninove’, ‘Ontdek Ninove’ en ‘Op weg in Ninove’. De stad zal de resultaten tussen 23 augustus en 15 september verwerken en plant rond begin oktober feedback te geven over de ideeënronde. De stad is van plan om nog vaker zo’n ideeënrondes te houden en de inwoners te bevragen rond deelprojecten of andere gebeurtenissen waarbij ze inspraak van de burger zeer nuttig en gewenst vindt.

Maandag was de eerste dag dat inwoners ideeën konden lanceren. Enkele inwoners deden al voorstellen, zoals onder meer het vernieuwen van de fietspaden en voetpaden in Aspelare. Zes jaar geleden lanceerde de stad al ‘www.ninovespreekt.be’, een website waarop inwoners konden reageren op elk onderdeel van haar toenmalige bestuursakkoord. Die had echter maar een matig succes.