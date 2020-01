Stad pakt wateroverlast na vernieuwing Mallaardparking aan, parking opent wellicht begin februari Claudia Van den Houte

09 januari 2020

17u51 2 Ninove De parking in de Mallaardstraat zal wellicht in februari eindelijk opengaan. De stad Ninove heeft de problemen die de heraanleg van de parking met zich meebrachten voor een achterliggende loods al aangepakt. Zo werd onder meer een gracht tussen twee gebouwen achter de parking grondig gereinigd.

De huurders van de loods achter de parking bleken na de heraanleg problemen te ondervinden. Zo had carnavalsgroep Toeters mé Pretensje, één van de huurders, sinds de heraanleg te kampen met wateroverlast in de loods als het regende. “Het water komt gewoon uit de muren, die al kletsnat zijn”, vertelde Jeroen Impens van Toeters mé Pretensje. “Door de nieuwe hellingsgraad hebben we ook onze carnavalswagens moeten verlagen om ze nog binnen te krijgen in de loods. Ook andere huurders, waaronder een firma die haar magazijn er heeft en elke dag leveringen krijgt, hebben daardoor problemen.”

Gracht gereinigd

Donderdag was er een tweede terreinbezoek met de aannemer en de bevoegde stadsdienst. Er werden al een aantal maatregelen genomen. “Er werd een gracht gereinigd die tussen twee gebouwen liep”, vertelt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “De gracht was al jaren niet meer gereinigd. De wateroverlast zal inderdaad ook wel voor een deel te maken hebben met de werken voor de vernieuwing van de parking. De parking werd niet opgehoogd, maar aan het laatste deel van de parking werd het niveau wat naar omhoog getrokken. Die twee zaken hebben, in combinatie met het feit dat de vernieuwde parking waterdoorlatend is en er beplanting werd verwijderd, wellicht de wateroverlast veroorzaakt.”

“We hopen dat het probleem nu is opgelost. De gracht werd grondig gereinigd, waardoor de waterafvoer beter zal zijn, en het niveau van het laatste deel van de parking werd verlaagd. Het blijft wel afwachten of het voldoende zal zijn om het probleem volledig op te lossen”, aldus Vande Winkel.“We zullen zien wat het geeft”, reageert Jeroen Impens. “Het is alvast schitterend dat ze dat gedaan hebben.”

Opening heeft vertraging

Intussen kijken heel wat Ninovieters uit naar de opening van de parking. Onder meer tijdens de wekelijkse markt is het zoeken naar een parkeerplaatsje in het stadscentrum. De Mallaardparking is bovendien één van de weinige gratis parkings in de binnenstad. Aanvankelijk zou de nieuwe parking nog voor de eindejaarsperiode opengaan, maar hoewel er al auto’s geparkeerd staan, is ze nog steeds niet open. “We hopen dat de parking begin februari open kan gaan”, zegt Vande Winkel. Onder meer een poortje dat moet beletten dat vrachtwagens de parking op kunnen rijden, moet nog worden geplaatst. “We hebben nog geen bevestiging gekregen voor de levering ervan. Er moet ook nog extra beplanting worden aangebracht en er moeten nog een paar fietsenstallingen worden geplaatst. We hadden aanvankelijk gehoopt om de parking voor de kerstperiode te kunnen openen, maar die timing bleek te krap, zeker gezien de weersomstandigheden. Een paar regendagen zijn al genoeg om heel de planning in de war te sturen als die al zo krap is.”

140 parkeerplaatsen

De parking onderging een hele metamorfose, van een parking vol putten tot een parking met wegen in asfalt en parkeerplaatsen in een waterdoorlatende bovenlaag. De parking ziet er niet alleen helemaal anders uit, de parkeercapaciteit werd ook uitgebreid. “De parking heeft nu 140 parkeerplaatsen in plaats van 90. We konden de parkeercapaciteit uitbreiden door een betere schikking. Op de oude parking waren de plaatsen totaal niet geordend.” De parking heeft ook onder meer nieuwe verlichting, oplaadpunten voor elektrische wagens en camerabewaking. Parkeren blijft er gratis.