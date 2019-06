Stad pakt ‘borditis’ in Outerstraat en Bovenhoekstraat aan: “Binnenkort van 42 naar 6 parkeerborden” Claudia Van den Houte

21 juni 2019

18u38 5 Ninove De veelbesproken parkeerborden in de Outerstraat en de Bovenhoekstraat zullen fors in aantal worden verminderd.

Heel wat inwoners van de Outerstraat en de Bovenhoekstraat trokken in november grote ogen toen bleek dat de straten plots vol parkeerborden stonden. Die waren geplaatst bij de parkeervakken die iets voordien waren aangebracht. Op enkele honderden meters staan er maar liefst 42 parkeerborden. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) en schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld) lieten al weten dat het aantal parkeerborden zou worden verminderd.

Casteur vertelde op de jongste gemeenteraad dat zes borden volstaan. “In de Bovenhoekstraat komen er in plaats van 14 borden nu twee en in de Outerstraat, waar er 28 borden staan, komen er vier - twee aan elke kant”, aldus Casteur. De 42 E9b-borden zullen worden vervangen door zes zonale parkeerverbodsborden E1. “Het is een zone waar het parkeren alleen toegestaan is in aangeduide parkeervakken. Parkeren voor garages door bewoners is in die zones niet toegelaten. Er hoeven geen parkeerplaatsen te verdwijnen. We zullen de inwoners nog duidelijk uitleggen wat er kan en niet kan”, zegt Casteur.

Gemeenteraadsleden Caroline Vanbrabant en Ilse Malfroot (beiden Forza Ninove) wilden weten waarom Casteur het in tegenstelling tot zijn voorganger Wouter Vande Winkel nu plots met veel minder borden kan. “Ik moet er geen doekjes om winden: we hebben een kemel geschoten”, geeft schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) toe. “Dit zal me blijven achtervolgen, maar er zijn ergere zaken om door achtervolgd te worden. De regelgeving is wel bijzonder complex.” De kostprijs bedraagt tot hiertoe ruim 11.000 euro voor de huidige 42 borden. De totale kostprijs is nog niet bekend.