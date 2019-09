Stad ontvangt subsidie van 135.000 euro voor aanleg bufferbekken in Rijstraat om modderoverlast tegen te gaan Claudia Van den Houte

23 september 2019

18u19 2 Ninove Ninove is één van de tien steden en gemeenten die van de Vlaamse overheid een subsidie krijgen voor een erosiebestrijdingsproject, om modderoverlast tegen te gaan.

De stad Ninove ontvangt een subsidie van 135.000 euro voor de aanleg van een bufferbekken aan de Rijstraat. Een buffergracht en een geprofileerde grasbufferstrook zullen het afstromende water naar het bufferbekken leiden. De werken moeten het sediment naar de gescheiden riolering sterk verminderen en voorkomen dat er nog langer modder door de tuinen van de woningen langs de Rijstraat stroomt. De Vlaamse overheid ondersteunt zowel de infrastructuurwerken als de aanstelling van een erosiecoördinator.

“Vlaanderen ondersteunt gemeenten om hun straten en inwoners te beschermen tegen de modderstromen”, aldus Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel. “Gemeenten kunnen dankzij het erosiebesluit een subsidie krijgen voor de aanleg van kleinschalige infrastructurele maatregelen, zoals aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen daarbij helpen om zo de grootste problemen weg te werken.”

“Dit is financieel een serieuze hulp, het gaat immers niet om een klein bedrag”, zegt de Ninoofse schepen van Openbare Werken en Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Als er zware stortbuien zijn, zitten we daar nu met problemen. Er is een grote kouter die afwatert richting de Rijstraat.”