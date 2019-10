Stad neemt vier groene dienstwagens van samen 198.000 euro in gebruik Claudia Van den Houte

09 oktober 2019

18u02 0 Ninove De stad Ninove heeft vier nieuwe dienstvoertuigen voor de technische dienst. De groene wagens rijden op aardgas en kosten samen 198.000 euro.

“Wagens die rijden op aardgas stoten een pak minder uit en zijn dus beter voor het milieu”, vertelt schepen Michel Casteur (Open Vld). “Een aantal jaren geleden besliste het stadsbestuur al dat we bij nieuwe aankopen voor een groen alternatief kiezen, als dat haalbaar is. Je kan CNG niet overal tanken, maar onze voertuigen rijden vooral in het Ninoofse, waar CNG vlot verkrijgbaar is. En als de CNG-tank dan toch leeg mocht zijn, schakelt de wagen over op een kleine reservetank met benzine.”

De vier voertuigen zien er identiek uit, maar toch mogen er maar twee met een rijbewijs B worden bestuurd. Voor de andere twee heb je een vrachtwagenrijbewijs C nodig. “De rijbewijs C-wagens mogen twee ton meer laden dan de kleinere, en dat is belangrijk voor sommige van onze diensten, denk maar aan de groendienst”, aldus Marc Asselman, diensthoofd van de technische dienst. “De lichtere, met rijbewijs B, gaan we inzetten bij het ophalen van vuilniszakken.”