Stad moet wekelijkse markt wellicht opsplitsen in drie kleine markten om aan nieuwe coronaregels te voldoen: “We hopen tegen dinsdag 26 mei klaar te zijn” Claudia Van den Houte

14 mei 2020

19u41 46 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur werkt aan een nieuw plan om de wekelijkse dinsdagmarkt terug te kunnen laten doorgaan.

De Nationale Veiligheidsraad zette het licht op groen voor de openbare markten, maar legde wel een aantal strenge regels op. Eén van die regels is dat er maar maximaal vijftig kramen zijn toegelaten. “We hadden al een volledig nieuw draaiboek klaar om de markt terug te kunnen laten doorgaan, maar met de nieuwe maatregelen valt dat in duigen”, zegt schepen Alain Triest (Open Vld), bevoegd voor markten. “We werken nu aan een nieuw plan. De markt in Ninove telt 121 kramen, dus denken we eraan om de markt op te splitsen in drie delen, die we bekijken als drie individuele markten, met elk een veertigtal kramen. Het zou gaan om drie regio’s: de Centrumlaan, de Graanmarkt, en het Twijnsterplein-zwarte parking.” De oppervlakte van de markt zou dus langs beide kanten - Centrumlaan en Graanmarkt - worden uitgebreid. “We hebben nog even aan het Dr. Hemerijxckplein gedacht, maar ervaring uit het verleden toont ons dat een markt op die locatie niet zoveel volk lokt.”

“We wachten nog op het ministerieel besluit om alle precieze afmetingen te kennen. De kramen zullen op twee meter afstand van elkaar staan. Elke markt zal een eigen in- en uitgang hebben waar stewards zullen staan om het aantal mensen te tellen - nog één van de nieuwe regels. Het is de bedoeling dat bezoekers van het ene deel niet in contact komen met een ander deel van de markt. Rekening houdend met alle nieuwe regels, is het niet meer realiseerbaar om volgende dinsdag al een markt te houden. We hopen tegen dinsdag 26 mei klaar te zijn. We hebben de marktkramers hiervan op de hoogte gebracht en zij reageerden zeer begripvol. We zijn slachtoffer van ons eigen succes, door onze grote, aantrekkelijke markt.”