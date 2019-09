Stad moet volgsysteem voor dienstvoertuigen intrekken na klacht van vakbond Claudia Van den Houte

14u36 2 Ninove De stad Ninove heeft de invoering van het volgsysteem op haar voertuigen moeten intrekken na een klacht van een vakbond.

Schepen van Personeel Joost Arents (onafhankelijk) betreurt de intrekking en wijst op de voordelen van het systeem: “Het biedt nochtans een aanzienlijke meerwaarde, vooral voor de technische dienst, zoals het verbeteren van de werkorganisatie door het in kaart brengen van het gebruik van alle voertuigen, bescherming van het voertuig door zicht op onderhoud en ongeoorloofd gebruik, de veiligheid van de werknemer en gerichte controle op de prestatie van de werknemer op voorwaarde van ernstige aanwijzingen van misbruik”, aldus Arents.

Verkeerde informatie

De bewuste vakbond had een probleem met de procedure voor gerichte controles na klachtenmeldingen. “Het gaat om een procedure die enkel kon worden opgestart na een gemotiveerde aanvraag door het diensthoofd en na goedkeuring door de algemeen directeur. Dat hierover in de wandelgangen al dan niet bewust verkeerde informatie werd verspreid, zal mogelijk ook een rol hebben gespeeld, maar dat we van elke werknemer elke stap zouden volgen, is nonsens”, meent Arents. “De andere vakbonden zien hierin terecht een extra bescherming voor de werknemer. Dankzij het volgsysteem zouden onterechte klachten snel aangetoond kunnen worden, zelfs zonder dat de werknemer zichzelf zou moeten verantwoorden.”

Track&Trace

“Op dit ogenblik hebben wij onze voertuigen, net zoals in vele andere steden en gemeenten, uitgerust met het track & trace-systeem en betalen we hiervoor een abonnementskost. We betreuren dan ook dat we dit systeem door de houding van één vakbond niet effectief in gebruik kunnen nemen. De Ninovieter klaagt terecht over de staat van het openbaar domein op vele plaatsen. Met de invoering van dit systeem zou het onderhoud alvast een stuk efficiënter verlopen dan vandaag. Daarom zullen we met alle vakbonden constructief blijven onderhandelen om alle vooroordelen over dit systeem weg te nemen zodat we de dienstverlening naar de burger kunnen optimaliseren. “