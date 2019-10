Stad laat nieuwe haalbaarheidsstudie uitvoeren voor toekomst Moeremanssite Claudia Van den Houte

11u33 1 Ninove De stad Ninove laat Solva een nieuwe haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de Moeremanssite.

Streekcommuncale Solva deed eerder al een haalbaarheidsstudie naar de site, omdat de stad plannen had om de site aan te kopen. Toen onderzocht Solva wat er mogelijk was op de Moeremanssite. De eerste haalbaarheidsstudie van vorig jaar wees uit dat de er een herbestemming mogelijk was van de site, die momenteel nog industrieterrein is. Op de site zouden verschillende functies gemengd kunnen worden, waarbij publieke en private bestemmingen elkaar zouden versterken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om wonen, ondernemen, horeca, publiek toegankelijke ruimte voor kunst en cultuur... De stad kon zich in deze visie vinden en besloot de Moeremansfabriek, die achter de Burchtdam ligt en omgeven is door groen, aan te kopen.

Met de tweede haalbaarheidsstudie onderzoekt Solva nu wat de verdere mogelijkheden zijn om de site effectief een herbestemming te geven. Zo zal de streekcommunale onder meer onderzoeken wat de renovatie zal kosten en wat de mogelijke opbrengsten zijn van publieke en private partners. De stad zal op basis van de resultaten van de studie een beslissing nemen over de toekomst van de site.